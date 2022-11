DC: James Gunn alimenta le ipotesi dell'arrivo di Mister Terrific nei prossimi progetti

James Gunn è alla guida del DC Universe insieme a Peter Safran e il regista, nelle ultime ore, sembra aver anticipato un possibile debutto di Mister Terrific sugli schermi.

Il filmmaker ha infatti condiviso un'immagine del personaggio sui propri canali social, alimentando le ipotesi dei fan sull'introduzione di alcuni personaggi per ora inediti sugli schermi.

Le priorità di Warner Bros Discovery, attualmente, sembrano legate a supereroi come Superman, con il ritorno di Henry Cavill, Batman nella versione di Robert Pattinson, Wonder Woman, e Aquaman.

James Gunn ha ora pubblicato l'immagine di Mister Terrific, ovvero Michael Holt, tratta dalla copertina firmata da Alex Ross per JSA #76.

Sugli schermi televisivi il personaggio è stato interpretato brevemente da Echo Kellum nell'Arrowverse, ma non è mai stato coinvolto nei lungometraggi arrivati in sala.

Tra le pagine Mister Terrific è un genio e un atleta di alto livello con un'incredibile memoria visiva. Gunn, in precedenza, aveva rivelato di essere un grande fan di John Ostrander, ma per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli, portando quindi a chiedersi se il personaggio sarà valutato per un possibile film, considerando che nei fumetti fa parte della Justice Society, o coinvolto nelle avventure della stagione 2 di Peacemaker.