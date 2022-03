DC: i fan affittano un aereo a sostegno dello Snyderverse e dell'Ayer Cut (VIDEO)

Che sia in cielo o che sia in terra, i fan DC non mollano, e ancora una volta li vediamo affittare un aeroplano per ribadire un messaggio di cui sono portatori ormai da anni: #RestoreTheSnyderVerse e #ReleaseTheAyerCut.

A un anno di distanza dall'uscita della Justice League di Zack Snyder su HBO Max e Sky, i fan del regista non mollano la presa, e anzi, rincarano la dose continuando a chiedere per il ripristino dello SnyderVerse.

Ed ecco allora che, a sostituzione dell'hashtag #ReleaseTheSnyderCut, che come sappiamo ha raggiunto il suo scopo con la distribuzione della versione integrale (e addirittura ulteriormente estesa con nuove scene aggiunte dal regista) di Justice League, adesso troviamo #RestoreTheSnyderVerse.

Non solo, ma al coro si è aggiunto ormai da tempo un altro ritornello, #ReleaseTheAyerCut, questa volta relativo al film del 2016 diretto da David Ayer, che venne completamente modificato in fase di montaggio e di cui volendo pare che potremmo vedere una versione originale proprio come accaduto per lo Snyder Cut.

E dato che conquistare i trend topic di Twitter sembra non aver avuto (ancora) effetto, alcuni fan hanno deciso di tentare di nuovo un'operazione già portata avanti in passato: affittare un aereo per rendere ancora più chiaro il messaggio.

Beh, di certo l'attenzione di qualcuno che conta è stata catturata, dato che lo stesso Ayer ha ricondiviso il tweet con il video sul suo profilo, ma riusciranno anche questa volta i fan ad ottenere ciò che vogliono? Warner Bros. li ascolterà?