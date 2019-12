Daybreak: Netflix cancella la serie dopo una sola stagione

Il colosso dello streaming Netflix ha cancellato una altra serie, ovvero Daybreak, la comedy zombie teen tratta dai fumetti di Brian Ralph in streaming solo con la prima stagione, come ha annunciato il co-creatore Aron Eli Coleite.

L'autore, infatti, ha scritto un lungo tweet tramite il quale ha ringraziato e salutato i fan che hanno sostenuto il progetto, senza però dare molte spiegazioni sui veri motivi della cancellazione: "Non so nemmeno come dirlo, quindi abbiamo preparato una piccola dichiarazione. Vi amo tutti. Grazie!"

I don't even know how to say this, so we prepared a small statement. Love you all. Thank you! pic.twitter.com/rKXWxuaaFh — Aron Coleite (@AronColeite) December 17, 2019

Nel lungo comunicato rilasciato, lo staff della serie ringrazia molto i sostenitori della serie, affermando di aver appreso solo la scorsa settimana che Daybreak non andrà avanti su Netflix: "Abbiamo appreso la scorsa settimana che Daybreak non tornerà per una seconda stagione. Siamo così dispiaciuti di non averlo condiviso prima con voi, ma siamo anche grati di aver fatto queste ultime sessioni di tweet dal vivo con tutti voi. Grazie per aver raccolto ciò che abbiamo creato, per averci sostenuto in tutti i modi sorprendenti, strani e mostruosi e per essere una parte così importante di questo show."

Qui trovate la recensione di Daybreak, serie tv ambientata in un mondo post-apocalittico in cui gli adulti sono diventati una sorta di zombie e i ragazzi sono divisi in bande in quella che una volta era la città di Glendale, in California, una storia promossa sia dalla critica che dal pubblico di Netflix. Nel cast erano presenti Colin Ford, Alyvia Alyn Lind, Austin Crute, Matthew Broderick, Sophie Simnett, Gregory Kasyan, Krysta Rodriguez, Jeanté Godlock e Cody Kearsley.