Dawson's Creek: James Van Der Beek mette all'asta i cimeli della serie per finanziare le cure contro il cancro

James Van Der Beek ha messo all'asta alcuni cimeli per contribuire a coprire i costi delle cure per la sua malattia. L'attore ha deciso di mettere all'asta oggetti di scena e costumi tratti dai suoi progetti più celebri.

Van Der Beek sto convivendo con un cancro colonrettale al terzo stadio dal 2023, e ha collaborato con Propstore per offrire ai fan la possibilità di acquistare alcuni dei cimeli più preziosi della sua carriera.

James Van Der Beek mette all'asta i suoi cimeli

In base a quanto riporta People, il 100% dei proventi della vendita andrà direttamente all'attore per aiutarlo a sostenere i costi di tutti i trattamenti e le cure alle quali si deve sottoporre.

Primo piano di James Van Der Beek in Dawson's Creek

Tra gli articoli principali ci sono la camicia di flanella indossata dal suo personaggio nella serie Dawson's Creek, Dawson Leery, in numerosi episodi e la collana che Dawson regala a Joey Potter (Katie Holmes) per il ballo di fine anno, oltre ad altri cimeli della serie in onda dal 1998 al 2003.

La collana dovrebbe essere venduta ad un prezzo tra i 26.400 e i 52.800 dollari mentre l'outfit di Dawson dell'episodio pilota dovrebbe raggiungere i 4000 dollari. Da Varsity Blues, Van Der Beek mette all'asta anche le scarpe da football e il cappellino dei West Canaan Coyotes del suo personaggio nel film, un quarterback.

Il messaggio di James Van Der Beek sui cimeli all'asta

"Ho conservato questi tesori per anni, aspettando il momento giusto per farne qualcosa, e con tutti gli inaspettati colpi di scena che la vita mi ha presentato recentemente, è chiaro che quel momento è arrivato ora" ha dichiarato James Van Der Beek.

"Anche se provo un po' di nostalgia nel separarmi da questi oggetti, è bello poterli offrire tramite l'asta di Propstore e condividerli con coloro che hanno sostenuto il mio lavoro nel corso degli anni".