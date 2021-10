David Tennant sarà il dissidente russo Alexander Litvinenko nella serie del creatore di Lupin

La star di Doctor Who David Tennant interpreterà l'ex spia russa Alexander Litvinenko nella serie drammatica ITV Litvinenko, firmata dal creatore di Lupin George Kay. Come anticipa Deadline, Margarita Levieva sarà la moglie di Litvinenko, Marina.

Deadwater Fell: David Tennant in una foto della serie

Litvinenko, dramma in quattro parti, racconterà la storia dell'ex agente dei servizi di sicurezza federali russi il cui assassinio per avvelenamento da polonio nel 2006 ha scosso l'Inghilterra. La morte di Litvinenko ha generato una delle indagini più intricate e rischiose che la polizia metropolitana avesse mai visto. Prima di soccombere al veleno radioattivo, Litvinenko è riuscito a fornire agli investigatori dettagli precisi su ciò che gli era successo e altre informazioni essenziali dal suo letto d'ospedale. Gli ultimi sforzi di Litvinenko condussero Scotland Yard a trovare i due uomini che lo avevano ucciso. Litvinenko è sopravvissuto per 22 giorni dopo il suo avvelenamento con polonio-210 avvenuto in una stanza d'albergo di Londra nel novembre del 2006.

La serie si concentrerà anche su Marina, la vedova di Litvinenko, e sulla sua coraggiosa battaglia per convincere il governo britannico ad annunciare pubblicamente l'identità degli assassini di suo marito e i loro legami con lo Stato russo e Vladimir Putin.

ITV Studios e Tiger Aspect produrranno la serie diretta da Jim Field Smith, che in precedenza ha lavorato con George Kay in Criminal.