David Schwimmer: "Sono consapevole del vantaggio di essere un maschio bianco eterosessuale"

La star di Friends, David Schwimmer, ha ammesso in un'intervista di essere consapevole dei benefici dati dal far parte di una categoria privilegiata essendo un maschio bianco eterosessuale.

La star di Friends, David Schwimmer, ha rilasciato di recente un'intervista al quotidiano britannico The Guardian, nella quale affronta diverse tematiche e si sofferma sulla consapevolezza del vantaggio di essere un maschio bianco eterosessuale.

Parlando delle tematiche toccate in Friends, l'attore: "Bisogna guardarlo dal punto di vista di ciò che lo show stava cercando di fare in quel momento. Sono la prima persona a dire che forse qualcosa era inappropriato o insensibile, ma sento che il mio barometro era abbastanza buono il quel momento. Ero già in sintonia con le questioni sociali e le questioni di uguaglianza. Forse dovrebbero esserci un Friends completamente all-black o asiatico. Ero ben consapevole della mancanza di diversità e per anni ho insistito perché Ross uscisse anche con donne di colore".

Friends: David Schwimmer nell'episodio Una moglie differente

David Schwimmer approfondisce anche il suo passato dal punto di vista dell'attivismo sociale:"Mia mamma era un'avvocatessa e attivista femminista innovatrice. Quindi i miei primi ricordi sono stati assistere a produzioni teatrali femministe in cui mia madre era presente, lottare con i miei genitori per i diritti delle donne e per i diritti degli omosessuali. Questo è l'ambiente in cui sono cresciuto. Sono ben consapevole del vantaggio che deriva dall'essere un maschio bianco eterosessuale, a cui i genitori sono stati in grado di pagare per un'istruzione privata. Ho sempre sentito il senso di responsabilità di restituire e far uscire allo scoperto le cose se vedo un abuso di potere".

Friends: le battute più memorabili dal Central Perk

Recentemente David Schwimmer ha fatto parte del cast di Panama Papers, l'ultimo film di Steven Soderbergh.