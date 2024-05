David Lynch ha svelato quando verrà annunciato il suo nuovo progetto, ecco il video!

Con un breve video sui social, il regista David Lynch ha dato ai suoi fan l'appuntamento al 5 giugno, giorno in cui svelerà il suo nuovo progetto.

David Lynch ha annunciato ai suoi fan che il 5 giugno rivelerà il suo nuovo progetto, senza però condividere, almeno per ora, qualche dettaglio.

Il regista ha regalato ai suoi follower la buona notizia con un video in cui dichiara che sta per arrivare qualcosa che si "potrà vedere e sentire".

L'annuncio del maestro del cinema

Il breve video condiviso da David Lynch, della durata di venti secondi, ha scatenato, come prevedibile, le ipotesi riguardanti la natura del progetto.

I fan sono infatti in attesa di un ritorno del regista dietro la macchina da presa da ben sette anni, quando sugli schermi televisivi si era tornati nell'universo di Twin Peaks.

David Lynch: dell'arte e della meditazione

Le ipotesi

Recentemente Lynch aveva spiegato che Netflix non aveva approvato la produzione di un film animato, intitolato Snootworld, di cui era stato autore insieme a Caroline Thompson (The Nightmare Before Christmas).

David aveva inoltre sviluppato una serie, Unrecorded Night, progetto che era stato abbandonato durante la pandemia.

Il filmmaker potrebbe tuttavia "deludere" i suoi fan condividendo qualche progetto legato alla sua David Lynch Foundation o alla meditazione trascendentale, di cui è grande fan.

Attualmente tutte le ipotesi rimangono valide e non resta che pazientare ancora qualche settimana.