David Lynch lancia un'iniziativa di meditazione trascendentale globale da 500 milioni per la pace

David Lynch non presenterà un nuovo film a Cannes, ma il regista ha in serbo ben altro. Lynch ha annunciato un nuovo progetto: un programma di meditazione trascendentale globale da 500 milioni di dollari.

Cannes 2017: uno scatto di David Lynch sul red carpet per il settantesimo anno della manifestazione

Ieri il regista di Mulholland Drive e fondatore della David Lynch Foundation ha rivelato che sta organizzando un'iniziativa per finanziare la formazione sulla meditazione trascendentale per 30.000 studenti universitari da ogni parte del mondo con l'obiettivo di incoraggiare la prossima generazione a "diventare esperti di meditazione avanzati per creare pace e costruire un'eredità di pace globale duratura", secondo un comunicato stampa.

Il programma investirà circa 500 milioni di dollari nel primo anno, in collaborazione con la Global Union of Scientists for Peace.

"Non sappiamo cosa ci riserverà il domani se non avremo la pace su questo pianeta", ha detto David Lynch in un video promozionale, come riportato da PEOPLE. "Questa guerra in Ucraina, la gente diceva che non sarebbe accaduta, e ora è successo. Le persone stanno morendo. Le città vengono distrutte. La situazione è molto, molto precaria. Lo sanno tutti".

David Lynch ha accreditato il dottor Tony Nader per aver aperto la strada al moderno movimento di meditazione trascendentale e per l'enfasi sul cambiamento della "coscienza collettiva".

L'iniziativa finanzierà la formazione alla meditazione per 10.000 studenti della Maharishi International University negli Stati Uniti, 10.000 studenti della scuola gemella in India e 10.000 studenti delle università partner in 10 importanti punti caldi in tutto il mondo.

Lynch ha continuato: "Le persone fanno molte cose per aiutare l'umanità, ma questo va avanti da molto tempo. Parlare, marciare, cantare: non porta pace".

Il creatore di Twin Peaks crede che lo stress e la negatività "cominceranno a scemare" se più persone meditano. "Inizieranno a ricevere più energia. Inizieranno a ottenere più creatività. Inizieranno a essere più gentili l'uno con l'altro. Non vorranno fare del male a nessuno. Sarà un mondo in pace".

L'iniziativa mira "non solo a ridurre lo stress nelle vite degli studenti, ma anche a creare una potente forza di coerenza su scala più ampia", si legge in una descrizione ufficiale.