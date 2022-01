David Koechner: l'attore di The Office arrestato a Capodanno per guida in stato di ebrezza

L' attore di The Office David Koechner è stato arrestato alla vigilia di Capodanno, per essere stato colto alla guida in stato di ebrezza.

David Koechner in una scena del film Il peggior allenatore del mondo

Secondo quanto riportato da TMZ, David Koechner è stato arrestato per guida in stato di ebrezza nella Simi Valley, in California. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 3 del pomeriggio, dopo che la polizia è stata chiamata per occuparsi di un "autista irregolare". Secondo quanto riferito, la star ha colpito un cartello stradale con un'auto. È stato, poi, preso in custodia e registrato nel carcere della contea di Ventura. L'attore è stato rilasciato la mattina seguente e dovrà presenziare in tribunale il prossimo marzo per conoscere la pena che dovrà scontare.

David Koechner è conosciuto dal pubblico per i film Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy e Anchorman 2 - Fotti la notizia, pellicole con protagonista Will Ferrell, ed è anche nel cast di Final Destination 5.

Ma il grande pubblico lo ricorda soprattutto per la serie The Office, andata in onda dal 2005 al 2013, che segue la vita quotidiana, le avventure e le disavventure dei dipendenti di un ufficio.