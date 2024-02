Da Walton Goggins a Ted Levine: 10 attori che conosci ma di cui ignori il nome

Per ogni Brad Pitt o Margot Robbie, celebri e amati per le loro indiscusse abilità recitative e il loro star power, esistono centinaia di attori che svolgono ruoli fondamentali nei nostri film e serie TV preferiti, contribuendo a popolare le nostre narrazioni predilette attraverso la loro bravura e versatilità. Questi attori, sebbene non possano vantare una fama talmente estesa da essere immediatamente riconosciuti dal grande pubblico, sono senza dubbio "famosi per il loro volto": sono le facce senza nome che incrociamo continuamente sullo schermo e che ci fanno immergere nelle storie che amiamo.

Viaggio nell'isola misteriosa: Michael Caine in una scena del film con Luis Guzmàn

Questi attori vengono definiti caratteristi e sono i pilastri della cinematografia, capaci di incarnare una vasta gamma di personaggi e di portarli in vita con una maestria indiscutibile. Sono coloro che danno sostegno alle stelle principali, che si scontrano con loro, le affiancano o le completano nelle loro avventure sullo schermo. Questa lista è un omaggio a 10 di questi attori, la cui presenza è diventata un elemento imprescindibile del panorama cinematografico e televisivo mondiale: li riconoscereste senza dubbio, anche se i loro nomi potrebbero sfuggirvi.

1. Walton Goggins

The Hateful Eight: Walton Goggins in una scena del teaser trailer del film di Tarantino

Walton Goggins è un attore rinomato per le sue interpretazioni memorabili, tra cui Shane Vendrell in The Shield, Boyd Crowder in Justified e lo sceriffo Chris Mannix in The Hateful Eight di Quentin Tarantino. È stato particolarmente acclamato per il suo ruolo in The Shield, che gli ha garantito una vasta notorietà. Oltre alla televisione, ha lasciato il segno anche sul grande schermo con ruoli significativi in film come Django Unchained (2012) di Tarantino, Tomb Raider (2018), e ha interpretato Sonny Burch in Ant-Man and the Wasp (2018). Tra le sue altre collaborazioni cinematografiche degne di nota, spicca anche il suo ruolo accanto a Olivia Colman ne La prova del serpente (2019).

2. Jackie Hoffman

Una foto di Jackie Hoffman

I fan di Only Murders in the Building la conosceranno sicuramente per il ruolo di Uma Heller nella commedia/giallo di successo, ma Jackie Hoffman ha anche lasciato il segno sul piccolo schermo in show come di Curb Your Enthusiasm, Ed, Cosby indaga, The New Normal, 30 Rock, Una vita da vivere e Feud. Nel 2014 ha calcato il palcoscenico di Broadway nel rinomato musical di Leonard Bernstein, On the Town e successivamente, nel 2017, ha brillantemente interpretato il ruolo di Mrs. Teavee nell'adattamento teatrale di Charlie e la fabbrica di cioccolato. Nel 2018, ha dato vita a un memorabile allestimento in yiddish di Fiddler on the Roof, diretto dal premio Oscar Joel Grey e la sua straordinaria performance le ha valso meritate nomination al Drama Desk Award e al Lucille Lortel Award.

3. Ted Levine

Ted Levine in una scena de IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI.

Chi ha visto Il silenzio degli innocenti molto probabilmente è rimasto affascinato dalla performance di Ted Levine, che ha interpretato Jame "Buffalo Bill" Gumb nel celeberrimo classico del 1991. Da allora, l'attore ha accumulato una serie di ruoli in film come quello del capitano Leland Stottlemeyer in Detective Monk. Dopo il successo del primo film, ha deciso di evitare i ruoli malvagi optando per altre parti come l'unità speciale in Heat - La sfida (1995), Alan Shepard in From the Earth to the Moon della HBO, e il sergente Tanner in Fast and Furious (2001). Dal 2002 al 2009, Levine è stato il capitano Stottlemeyer in Monk su USA Network. Tra i suoi lavori successivi, ricordiamo L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (2007) con Brad Pitt e Casey Affleck, e Shutter Island (2010) di Martin Scorsese. Nel febbraio 2017, è stato annunciato che avrebbe fatto parte del cast di Jurassic World - Il regno distrutto, nel ruolo di Ken Wheatley, e nel 2019 è apparso in On Becoming a God.

4. Margo Martindale

Justified: Margo Martindale in una scena dell'episodio The Spoil

Chiunque abbia seguito Justified o The Americans dovrebbe ricordare i ruoli di Margo Martindale, premiata con l'Emmy, per aver interpretato rispettivamente Mags Bennett e Claudia. Tuttavia, la sua versatilità le ha permesso di recitare anche in molte altre serie e film. Dopo aver recitato nel 1990 in Giorni di tuono accanto a Tom Cruise e Nicole Kidman, l'attrice ha raggiunto il successo con L'olio di Lorenzo (1992) e Il socio (1993). Dopo alcune pellicole indipendenti, si dedica alla TV, apparendo in Law & Order e New York Undercover. Nel 2004, interpreta la madre di Maggie Fitzgerald in Million Dollar Baby e qualche anno dopo entra a far parte del cast di Dexter. Dal 2014 è nel cast di BoJack Horseman e nel 2022 è protagonista in The Watcher su Netflix, con Naomi Watts e Mia Farrow.

5. Kurt Fuller

Jensen Ackles e Kurt Fuller nell'episodio Point of No Return di Supernatural

Con 209 crediti al suo attivo, Kurt Fuller è un volto noto che tutti gli amanti del cinema e delle serie tv hanno sicuramente visto in svariate produzioni. Kurt è principalmente conosciuto per le sue interpretazioni in Una strega chiamata Elvira (1988), Ghostbusters II (1989), Fusi di testa (1992), Scary Movie (2000), Terapia d'urto (2003), e La ricerca della felicità (2006). Ha anche recitato in serie televisive come Wildside (1985), Desperate Housewives (2005-2006), nel ruolo del Detective Barton, e Supernatural (2009-2010), nel ruolo dell'angelo Zaccaria.

6. Luis Guzmán

Luis Guzman e Jim Carrey in una scena del film Yes Man

Prima assistente sociale, poi attore caratterista, Luis Guzmán ha assaggiato la notorietà per la prima volta nella sua vita grazie a Carlito's Way di Brian De Palma, per poi essere ingaggiato in film come Boogie Nights - L'altra Hollywood, Magnolia, Il collezionista di ossa, Yes Man, e Terapia d'urto. In TV, ha preso parte a serie come Walker Texas Ranger, NYPD Blue, Frasier e Oz, in cui ha interpretato Raoul "El Cid" Hernandez. Guzmán, inoltre, è apparso nel video musicale di Gorilla di Bruno Mars e in 6 episodi della serie Narcos, interpretando il narcotrafficante colombiano José Gonzalo Rodríguez Gacha.

7. Kevin Dunn

True Detective: Kevin Dunn nella premiere The Long Bright Dark

La carriera televisiva di Kevin Dunn ha preso il via nel 1986 con la sua partecipazione alla sit-com Jack e Mike, segnando l'inizio di una lunga e variegata esperienza sul piccolo schermo. Kevin ha poi fatto apparizioni in serie televisive di successo come 21 Jump Street e Casa Keaton. Tuttavia, è stato il mondo del cinema a offrire a Dunn la possibilità di brillare veramente, con il suo primo ruolo importante nel film Mississippi Burning - Le radici dell'odio (1989) diretto da Alan Parker. Da allora, ha continuato a distinguersi in pellicole di rilievo come Vicky Cristina Barcelona e nella trilogia di Transformers.

8. Lupe Ontiveros

Lupe Ontiveros

Scomparsa nel 2012, Lupe Ontiveros era conosciuta per il suo talento e la sua incredibile versatilità, avendo preso parte a ben 150 produzioni diverse tra cinema e televisione, interpretando principalmente ruoli di domestiche e governanti latino-americane grazie al suo riconoscibile accento ispanico. Tra le sue interpretazioni più note ci sono Rosalita ne I Goonies (1985), Yolanda Saldívar in Selena (1997) e Magdalena Tiant nella serie televisiva Greetings from Tucson (2002-03). Nel 2004, è entrata a far parte come personaggio ricorrente del cast della serie televisiva Desperate Housewives, dove ha interpretato il ruolo di Juanita Solis per 8 episodi fino al 2012.

9. Stephen Root

Stephen Root in un momento dell'episodio 'Oh Oh Oh It's Magic' della serie televisiva Pushing Daisies

Dopo aver esordito a Broadway, Root ha debuttato in Monkey Shines di George A. Romero, per poi recitare in Mr. Crocodile Dundee 2 e Black Rain. Stephen Root si è costruito una carriera da caratterista tra TV e cinema, grazie a titoli come Ghost, Indiziato di reato, Buffy, RoboCop 3 e NewsRadio. È anche apparso ne L'uomo bicentenario, L'era glaciale e Fratello, dove sei? dei fratelli Coen. Lavora di nuovo con i celebri registi prendendo parte al cast di Ladykillers, Non è un paese per vecchi, La ballata di Buster Scruggs e Macbeth.

10. David Koechner

David Koechner in una scena del film Il peggior allenatore del mondo

Conosciuto principalmente per il suo ruolo di Champ Kind nei film Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy, David Koechner ha dimostrato la sua versatilità recitando in moltissimi progetti cinematografici e televisivi. In Italia l'attore è principalmente noto per l'amatissima serie The Office, e per pellicole come Tenacious D e il destino del rock, Amici di... letti, Austin Powers - La spia che ci provava e Final Destination 5.