David Harbour affianca Pedro Pascal nel cast del nuovo film di Tony Gilroy

Le riprese di Behemoth! inizieranno nelle prossime settimane a Los Angeles e la star di Stranger Things sembra farà parte del cast.

David Harbour e Pedro Pascal sembra saranno i protagonisti di Behemoth!, il nuovo progetto diretto da Tony Gilroy.

Searchlight si occuperà del lungometraggio, che verrà scritto dal filmmaker, sarà prodotto anche da Sanne Wohlenberg.

I primi dettagli sul film

Le riprese di Behemoth! inizieranno nelle prossime settimane nella città di Los Angeles e, per ora, non sono stati svelati i dettagli della trama.

Al centro degli eventi dovrebbe esserci un violoncellista, tuttavia bisognerà attendere prima di scoprire chi saranno i personaggi coinvolti nella storia.

Stranger Things: una scena della terza stagione con David Harbour

David Harbour, prossimamente, sarà protagonista sul piccolo schermo con l'ultima stagione di Stranger Things, la serie creata dai fratelli Duffer in cui ha la parte dell'ex sceriffo Jim Hopper e che sarà celebrata di un atteso evento al Lucca Comics 2025. Tra i suoi prossimi progetti ci saranno invece la miniserie DTF St. Louis, targata HBO, e il sequel di Una notte violenta e silenziosa.

L'attore ha recitato recentemente con Pedro Pascal in Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo del MCU diretto dai fratelli Russo che segna il ritorno di Robert Downey Jr tra gli interpreti dei film tratti dai fumetti.

Gli impegni della star de I Fantastici 4: Gli inizi

Il 2025 di Pedro Pascal è stato particolarmente ricco di impegni, tra cui Materialists, diretto da Celine Song e con star anche Chris Evans e Dakota Johnson, Eddington con la regia di Ari Aster, e il recente I Fantastici 4: Gli Inizi.

Nel 2026, inoltre, Pedro dovrebbe tornare sul grande schermo con il film Star Wars: The Mandalorian and Grogu, in cui sarà ancora una volta Din Djarin, proseguendo la storia iniziata nella serie prodotta per Disney+.

Tony Gilroy è stato recentemente impegnato proprio nell'universo di Star Wars in occasione della seconda stagione di Andor, lo show prequel del film Rogue One, concludendo la storia di Cassian, interpretato da Diego Luna.