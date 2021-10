David Gordon Green regista del film sulla costruzione di Disneyland

David Gordon Green si occuperà della regia di un film dedicato alla costruzione di Disneyland, progetto destinato alla piattaforma Disney+.

Il lungometraggio è stato sviluppato per oltre un anno da Cavalry Media prima di essere presentato ai vertici di Disney Studios che hanno deciso di ordinarne la produzione.

La sceneggiatura del film, ancora senza un titolo ufficiale, è stata affidata a Evan Spiliotopoulos, già autore di progetti disneyani come i film animati Winnie The Pooh e gli Efelanti e Trilli e il tesoro perduto e che ha firmato lo script della versione live-action del classico La Bella e la Bestia.

David Gordon Green ha invece diretto Halloween Kills, in arrivo tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo.

Nel team della produzione ci saranno anche Allison Erlikhman, Dana Brunetti e Matt Deléiano, in collaborazione con Jason Reed che ha fatto parte del team di Mulan.

Disneyland ha aperto i battenti il 17 luglio 1955 ed è stato l'unico parco tematico della Disney a essere costruito con la supervisione di Walt Disney che aveva acquistato l'area nei pressi di Anaheim nel 1953. L'idea di costruire un luogo "magico" dove le famiglie potessero trascorrere le giornate divertendosi e immergendosi nel mondo dei suoi film animati era emersa già nel 1948, ispirandsi a realtà come il Museo e Greenfield Village di Henry Ford, i Giardini di Tivoli in Danimarca, e la Fiera Mondiale di New York del 1939.