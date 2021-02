David Fincher: il suo spot della birra celebra la bionda più amata (VIDEO)

David Fincher e Atticus Ross, amici e collaboratori di vecchia data, hanno realizzato un nuovo spot della Anheuser-Busch per il Super Bowl. L'agenzia pubblicitaria Wieden + Kennedy ha prodotto il progetto, incaricando Fincher di dirigere lo spot di 90 secondi e affidando a Ross il compito di comporre l'affascinante musica orchestrale.

Denominato "Facciamoci una birra", lo spot comprende una serie di vignette commoventi e divertenti che mostrano alcune persone che si incontrano davanti a una birra. La Anheuser-Busch è stata per oltre un secolo uno dei principali produttori americani e mondiali di birra, annoverando nel suo catalogo marchi famosi e prestigiosi come Budweiser. Lo slogan finale dello spot recita: "Non si tratta mai soltanto di una birra. Si tratta di stare insieme."

La musica, come abbiamo specificato in precedenza, è composta da Ross e dal suo partner musicale, Trent Reznor, i due hanno ottenuto un'altra nomination ai Golden Globe per la colonna sonora dell'ultimo film di Fincher: Mank. Reznor, Ross e Fincher hanno lavorato insieme per la prima volta durante le riprese di The Social Network mentre la coppia ha anche realizzato la colonna sonora di un film di Fincher del 2011, The Girl With the Dragon Tattoo.

Molti anni fa Fincher ha debuttato alla regia proprio con alcuni spot pubblicitari, per poi passare ai video musicali e al cinema. Il regista ha recentemente raccontato in un'intervista le sue sensazioni a proposito del futuro del mondo del cinema: "Credo che la tragedia del cinema oggi sia che sono passati appena cento anni e pensiamo di sapere esattamente cosa sia. Non lo sappiamo. Quello che abbiamo fatto finora è semplicemente l'esperienza di una storia, L'Eroe dai mille volti, raffinata e rifatta più e più volte."