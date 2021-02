David Fincher su Sacha Baron Cohen: "Nel ruolo di Freddie Mercury sarebbe stato straordinario"

Sacha Baron Cohen premiato per Borat ai Golden Globes 2007

Secondo il parere di David Fincher, Sacha Baron Cohen sarebbe stato davvero straordinario nei panni di Freddie Mercury. Attraverso questa affermazione, il regista si è riferito al progetto che Baron Cohen ha coltivato per diversi anni e per cui era riuscito a coinvolgere anche Peter Morgan come sceneggiatore.

Prima che Rami Malek vincesse un Oscar per Bohemian Rhapsody, infatti, Sacha Baron Cohen avrebbe dovuto prestare il suo volto per dare vita a Freddie Mercury nell'ambito di un progetto passato tra le mani di David Fincher, Tom Hooper e Stephen Frears.

In occasione dell'ultimo episodio del podcast The Director's Cut, David Fincher e Aaron Sorkin hanno parlato del loro rapporto con Sacha Baron Cohen e si sono soffermati, in modo particolare, sul suo progetto su Freddie Mercury mai andato in porto. Recentemente, l'attore ha recitato ne Il processo ai Chicago 7 di Sorkin che, al cinema, ha lavorato insieme a Fincher in The Social Network. A proposito di Sacha Baron Cohen nei panni di Freddie Mercury, David Fincher ha affermato: "Aaron, hai visto qualche foto di Sacha che interpreta Freddie? Cavolo, ci sono foto che sono davvero spettacolari".

Freddie Mercury durante un live

A uccidere il progetto sono state incontrovertibili differenze di pensiero tra Sacha Baron Cohen e lo studio che si sarebbe dovuto occupare della sua produzione. Secondo alcune dichiarazioni di Stephen Frears riportate da Indiewire: "Sacha avrebbe voluto realizzare un progetto davvero oltraggioso. Secondo me, Freddie avrebbe amato un film del genere. Sacha avrebbe amato portare in scena tantissimo sesso e numerose scene di nudo. Lui è fatto così!". Il resto dei Queen, però, non era d'accordo con una visione del genere e ha preferito un approccio ben più tradizionale e protettivo nei confronti di Mercury. Sempre a detta di Frears: "Freddie era oltraggioso e il resto della band no. Loro erano decisamente convenzionali".

Aaron Sorkin e David Fincher, poi, si sono soffermati anche sull'interpretazione di Baron Cohen ne Il processo ai Chicago 7. A tal proposito, Fincher ha ammesso di aver provato diffidenza nei confronti di Baron Cohen ma di essersi completamente sbagliato. Il regista ha affermato: "Sacha ha sempre un approccio molto profondo nei confronti dei personaggi che interpreta e non dice mai una parola fuori posto. Si tratta di un attore davvero straordinario".