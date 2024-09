David Fincher al lavoro su un nuovo film originale per Netflix

Il sempre affidabile Kasey Moore di What's on Netflix riporta che, oltre a Squid Game: America, David Fincher sta cercando di dirigere un nuovo film originale, non ancora annunciato, per Netflix, e che condividerà ulteriori informazioni al riguardo nel corso della settimana.

Moore precisa che Fincher sta attualmente lavorando ad "almeno" quattro progetti diversi su Netflix: il film originale non ancora annunciato, Squid Game, il prequel di Chinatown scritto da Robert Towne e il remake di Hitchcock Strangers.

Terremo d'occhio l'annuncio di Fincher, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Negli ultimi dieci anni, il regista ha firmato alcuni accordi pluriennali con Netflix, e di recente ha esteso il suo contratto per altri tre anni, fino al 2027, e questo include il libero arbitrio sui progetti cinematografici.

Bret Easton Ellis su The Killer di David Fincher: "Il nulla meglio diretto che abbia mai visto"

I prossimi progetti di Fincher

Fincher ha puntato tutto su Netflix da oltre dieci anni, entrando a pieno titolo nel gioco dello streaming e creando show come House of Cards, Mindhunter, Love, Death & Robots , per non parlare di due lungometraggi, Mank (2020) e The Killer (2023).

Una foto di David Fincher sul set

Per quanto riguarda il remake de L'altro uomo (Strangers on a Train) di Hitchcock, dopo aver ottenuto il via libera nel 2015, il progetto è stato sospeso nel 2017, ma si dice che sia stato ripreso e che sia attualmente in corso d'opera. In origine, la sceneggiatura prevedeva che Fincher cambiasse l'ambientazione del "treno" con un aereo, ma sembra che stia tornando all'idea originale di Hitchcock.

La pellicola è incentrata su due uomini che si incontrano durante un viaggio in treno e che escogitano un piano di omicidio. Uno dei due uomini prende il piano come uno scherzo innocuo, mentre l'altro lo prende molto sul serio. Ben Affleck era inizialmente destinato a recitare nel remake di Fincher e gira voce che sia ancora "vagamente coinvolto".