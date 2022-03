David e Victoria Beckham, furto nella villa: la coppia era in casa

David e Victoria Beckham hanno subito un furto mentre si trovavano nella loro villa a Londra. Il ladro si è introdotto dal piano superiore, rompendo il vetro della finestra di una camera da letto destinata agli ospiti: i coniugi Beckham, si trovavano al piano di sotto, con la figlia Harper di 10 anni. Il furto sarebbe avvenuto la sera di lunedì 28 febbraio ma la notizia è trapelata solo ora.

Il furto è stato scoperto da Cruz: il ragazzo, rientrato a casa dopo una festa, ha visto a terra il vetro rotto di un balcone di una stanza da letto, a quel punto, resosi conto di cosa fosse successo, è andato a svegliare il padre. I due, mentre aspettavano l'arrivo della polizia, hanno perquisito la casa. Stando alle indiscrezioni dei quotidiani britannici, l'ex calciatore avrebbe subito un danno di migliaia di sterline, il ladro avrebbe rubato soprattutto oggetti elettronici e di design.

Sule pagine dei tabloid si legge che "i Beckham sono stati vittime di professionisti che sono attivi nella zona. Fortunatamente i criminali sono arrivati solo fino a una camera da letto prima di scappare". La coppia si è detta molto scossa dal furto, in passato David, 46 anni, e Victoria, 47 anni, sono stati vittime di stalker e di minacce di rapimento. La polizia sta esaminando le telecamere di sorveglianza, numerose nella zona, abitata da molti VIP. "Gli agenti sono stati chiamati alle 00:37 per la segnalazione di un furto con scasso in un indirizzo residenziale nell'area W11 di Kensington. Si ritiene che il furto sia avvenuto tra le 20.30 e le 23.30. Un certo numero di oggetti è stato rubato", è scritto nel rapporto della polizia. La villa, acquistata nel 2013 per 31 milioni di sterline, oggi ha un valore che si aggira intorno a 40 milioni di sterline.