David Beckham e Victoria innervositi dal documentario Netflix: "Ho odiato ogni istante"

I coniugi Beckham non sarebbero rimasti troppo contenti dal documentario uscito in streaming, nonostante il successo

David Beckham ha parlato del processo di realizzazione della docuserie Beckham, uscita su Netflix e premiata con l'Emmy, affermando che l'idea lo ha reso "nervoso".

"Mi preoccupava, mi rendeva nervoso e rendeva nervosa Victoria", ha dichiarato Beckham a proposito del documentario in quattro parti, pubblicato l'anno scorso sulla piattaforma digitale e diventato subito un successo. "Ho odiato quasi ogni momento della realizzazione... è stato molto difficile".

"Mi ci è voluto molto tempo per accettare il fatto che l'avrei realizzato, ma c'erano alcune ragioni per cui volevamo farlo", ha continuato. "Quando mi sono ritirato non ero pronto a parlare della mia carriera e di quello che era successo. Con la pandemia, il fenomeno delle docuserie è esploso e si avvicinava il decimo anniversario del mio ritiro dal calcio".

"Per quanto la gente pensi di sapere tutto di noi, in realtà non è così e non lasciamo che le porte di casa nostra si aprano, ma sapevo che era il momento giusto per raccontare questa storia".

Beckham: il calciatore ha quasi perso la nascita del figlio per colpa di JLo e Beyoncé, Victoria era furiosa

Beckham è intervenuto martedì pomeriggio alla conferenza della Royal Television Society a Londra, dove il pubblico era composto per lo più da produttori e altri professionisti dell'industria televisiva.

Negli ultimi anni, l'ex capitano della nazionale inglese si è dedicato alla produzione, con il lancio della sua società Studio 99, che ha prodotto anche Beckham. La serie in quattro parti ha dato agli spettatori un accesso senza precedenti agli archivi personali del calciatore, oltre a interviste con lui, i suoi amici e la sua famiglia. Una scena, in cui prende in giro la moglie Victoria Beckham per sapere se ha davvero origini da "classe operaia", è diventata virale sul web. Uno dei prossimi progetti dell'azienda è un documentario ancora senza titolo incentrato proprio su Victoria per Netflix.