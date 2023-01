David Duchovny ricorda un'audizione di Quentin Tarantino: "Il miglior rifiuto che abbia mai ricevuto"

Si può essere rifiutati in molti modi durante un'audizione e David Duchovny ha appena vinto il primo premio: l'attore ha raccontato una sua esperienza personale relativa a un'audizione del regista Quentin Tarantino, durante il tour promozionale di You People, il suo nuovo film prodotto da Netflix.

La storia riguarda un'audizione che Duchovny aveva tenuto per il debutto alla regia di Tarantino nel 1992, Le iene. Durante una sua recente intervista pubblicata da Collider, la star di X-Files ha rivelato che il seguente scenario ha avuto luogo pochi istanti dopo la fine del suo provino:

"Ero davanti a Quentin Tarantino, e questa non è un'imitazione di Quentin o niente del genere, ma lo sanno tutti come parla e come gesticola. In ogni caso, mi guarda e mi dice: 'Mi piace molto quello che hai fatto, è solo che non so se voglio che tu lo faccia nel mio film.' È stato il miglior rifiuto che abbia mai ricevuto in vita mia", ha spiegato l'attore.

Che dire, almeno per quanto concerne questo argomento, è indubbiamente una delle storie più bizzarre di sempre e il fatto che sia stato Quentin Tarantino in persona, con il suo peculiare modo di parlare, a dire a David Duchovny che non si sarebbe unito al cast de Le Iene in un modo così positivo e divertente rende l'intera vicenda ancora più esilarante.