David Duchovny alle prese con Jack Whitehall nel trailer della nuova serie Malice

Il 14 novembre debutterà in streaming su Prime Video la nuova serie Amazon intitolata Malice, con star David Duchovny, Jack Whitehall e Carice van Houten.

Nell'attesa è stato condiviso il trailer che regala le prime anticipazioni sulla storia che vede coinvolta una famiglia benestante e un tutor che sembra nascondere più di un segreto durante un'estate in Grecia che si preannuncia davvero indimenticabile.

Cosa racconterà Malice

La serie è stata creata da James Wood, già autore e creatore di Quacks, e co-autore della sitcom Rev.. Al centro della trama c'è Adam, il personaggio interpretato da Jack Whitehall, un tutor molto carismatico che riesce a farsi strada nella vita della benestante famiglia Tanner durante una vacanza in Grecia.

Quando la governante della famiglia si ammala pericolosamente, Adam escogita un piano per introdursi nella loro casa di Londra e la sua vera natura vendicativa inizia progressivamente a emergere.

Adam inizia a far litigare i coniugi Jamie (David Duchovny) e Nat Tanner (Carice van Houten), mentre progetta di causare caos nell'intera famiglia.

Nel momento in cui l'ossessione di Adam nei confronti della famiglia spinge a porsi delle domande, chi scava in profondità nel suo passato si ritrova alle prese con un gioco pericoloso.

Jamie comincia a rendersi conto che Adam potrebbe essere il responsabile di tutti i disastri recenti che hanno colpito la sua famiglia, ma potrebbe essere troppo tardi per mettersi in salvo.

Il ritorno della star di X-Files sul piccolo schermo

Duchovny sarà quindi nuovamente protagonista di una serie tv dopo aver ottenuto la popolarità internazionale proprio grazie a uno show per il piccolo schermo: l'iconico X-Files, il progetto sci-fi ideato da Chris Carter.

Recentemente David, che aveva la parte dell'agente Mulder, aveva ammesso che potrebbe accettare la proposta di recitare in un revival sottolineando: "Non ho nulla contro lo show. Ho sempre amato la serie e ho amato lavorare con le persone che hanno realizzato lo show. Quindi non direi di no a una reunion, ma deve semplicemente andare a bene a tutti nel momento giusto". Duchovny aveva ricordato: "Ovviamente sta per scadere il tempo. Non ringiovaniremo. Ma sì, accetterei, amo quel mondo".