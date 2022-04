David Cronenberg trasforma i suoi calcoli renali in arte: "Erano troppo belli per essere distrutti"

David Cronenberg, il celebre regista di Crash, ha deciso di mettere all'asta un'immagine dei suoi calcoli renali recentemente rimossi giusto in tempo per l'uscita del suo ultimo film "Crimes of the Future", in concorso per la Palma d'Oro a Cannes il mese prossimo.

"Il mio medico mi ha detto: 'Sai, mi piacerebbe avere i tuoi calcoli renali in modo da poter fare un'analisi chimica e vedere se c'è qualcosa nella tua dieta che ha fatto si che sia stato il tuo corpo a crearli'", ha scritto Cronenberg su un forum online gestito dai suoi fan.

Il regista ha rivelato di non aver acconsentito perché l'analisi avrebbe distrutto i calcoli: "Penso che fossero troppo belli per essere distrutti, sentivo una specie di legame con loro. Dopo tutto è una cosa piuttosto intima, vengono dall'interno del tuo corpo."

L'immagine, chiamata "Inner Beauty", è stata messa all'asta come token digitale (NFT) con un'offerta iniziale dell'equivalente di circa 30.000 dollari: offerta che sarà necessaria per dare il via ad un'asta di 24 ore. Per adesso nessuno si è offerto di pagare una tale cifra per la foto dei calcoli di David Cronenberg e, di conseguenza, l'asta non è ancora iniziata.