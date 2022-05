David Cronenberg annuncia il suo prossimo film (basato su un suo libro)

Il prossimo progetto di David Cronenberg è stato rivelato dallo stesso regista ai microfoni di Variety, e si tratta di un adattamento di uno dei suoi libri: Consumed.

Intervistato in occasione del Festival di Cannes, dove presenterà il suo ultimo film, Crimes of the Future con Viggo Mortensen, Lea Sweydoux e Kristen Stewart, Cronenberg ha parlato anche dei suoi progetti futuri.

Tra questi, il prossimo dopo The Shrouds - che, rivela il regista, arriverà prima sugli schermi - sembra essere proprio la trasposizione di una sua opera cartacea.

"Non ho ancora una sceneggiatura pronta [per Consumed], ma la scriverò presto. Ma al momento, l'altro progetto, The Shrouds, verrebbe prima" ha spiegato il regista, rivelando anche che Consumed sarebbe dovuto essere in realtà una serie tv per Netflix, ma la piattaforma ha deciso di non proseguire con il suo sviluppo "Ho provato, ed eravamo arrivati a due episodi, ma poi loro hanno deciso di non farlo più. Ed è stata un po' una delusione, perché ero interessato allo streaming in termini cinematografici. Sarà invece un film, adesso".

Pubblicato nel 2014, Consumed è il romanzo di debutto di Cronenberg, nel quale "due giornalisti freelance, Naomi e Nathan, vengono attirati da due storie diverse, m_a altrettanto accattivanti. A Parigi, Naomi indaga su un omicida dalle tendenze possibilmente cannibalistiche, mentre in Ungheria, Nathan fotografa un controverso chirurgo, e sviluppa una malattia sessualmente trasmissibile davvero inusuale_", si legge nella sinossi fornita da Slash Film.