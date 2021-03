David Beckham: il video a torso nudo conquista Instagram

Due giorni fa David Beckham, 45 anni, ha condiviso uno dei suoi video su Instagram in cui mostra come riesce a mantenere il suo fisico così magro e tonico. Nella breve clip il calciatore si allena in una palestra, che al momento, normalmente, sarebbe vuota, dell'Inter Miami CF, la squadra di calcio della MLS di cui è co-proprietario in Florida.

David è ovviamente a torso nudo e per la sua sessione di allenamento sta usando quello che sembra essere un rullo Sorinex, al fine di eseguire una serie di addominali lenti e costanti. "Solo un leggero allenamento per iniziare la giornata", ha scritto Beckham nella didascalia della foto.

Nel corso della sua carriera il calciatore è divenuto famoso per molte cose: la sua abilità magistrale nel calcio di punizione, il suo senso della moda a livello di James Bond e, naturalmente, il suo statuario torso, pesantemente tatuato e spesso nudo, che potresti aver notato su uno o due cartelloni pubblicitari nel corso degli anni.

Nei commenti molti fan di Beckham hanno scritto svariate frasi di apprezzamento: "Dio santo, sei sempre più bello. Ti amo David.", "Dio, c'erano 15 gradi prima in questa stanza ed improvvisamente sembra di essere nel deserto", "Proprio quello di cui avevo bisogno per iniziare la giornata, grazie campione!".