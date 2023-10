Beckham: il calciatore ha quasi perso la nascita del figlio per colpa di JLo e Beyoncé, Victoria era furiosa

Il 4 ottobre scorso Netflix ha diffuso in streaming il documentario dedicato alla vita e alla carriera del calciatore David Beckham, in cui quest'ultimo racconta in prima persone eventi e aneddoti, come di quando perse la nascita della figlia per colpa di Jennifer Lopez e Beyoncé.

Beckham mira a mettere in luce le qualità meno conosciute di David e Victoria, rivelando nel contempo nuovi dettagli sulla loro carriera e sulla storia della loro relazione. Mentre tutti ormai riconoscono il nome Beckham, il documentario fornisce una copertura finora inaccessibile delle complessità di ciò che significa essere David Beckham.

La miniserie Netflix racconta anche le umili origini di David e le battaglie interne che la superstar ha affrontato durante le fasi più intense e impegnative della sua celebre carriera. David si è ritirato dal calcio nel 2013, quattordici anni dopo aver sposato Victoria.

Un momento di spensieratezza in Beckham arriva quando Victoria ricorda il caso in cui David ha rischiato di perdere la nascita del suo terzo figlio Cruz perché era impegnato in un servizio fotografico con Jennifer Lopez e Beyoncé Knowles.

I medici, infatti, avevano stabilito una data per il taglio cesareo da fare a Victoria, ma quel giorno David doveva essere presente su un set fotografico per un servizio con Jennifer Lopez e Beyoncé.

David Beckham mostra il lato b nella foto condivisa da sua moglie Victoria su Instagram

"Stai dicendo sul serio? Io sto qui bloccata a letto, sto per scoppiare e tu hai un cazzo di photoshooting con Jennifer Lopez che è bellissima e non sta per partorire?", gli aveva urlato la moglie. Alla fine, Beckham ha spostato l'impegno ed era al fianco della moglie per la nascita del terzogenito.