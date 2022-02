David Beckham a torso nudo: la foto del calciatore nella sauna della sua casa da 12 milioni di sterline

David Beckham ha recentemente condiviso una foto a torso nudo dalla sauna all'interno della sua strabiliante casa da 12 milioni di sterline: con tutta probabilità, infatti, si tratta della sua tenuta di Cotswold dove la leggenda del calcio e sua moglie Victoria Beckham si sono trasferiti questa settimana con i loro figli.

La struttura è dotata di sauna e bagno turco, una combinazione semplicemente perfetta per il riposo ed il relax che i Beckham hanno deciso di regalarsi per questo fine settimana. David ha scelto Instagram per condividere lo scatto bollente attraverso il quale ha rivelato anche molti dei suoi tatuaggi, principalmente dedicati alla sua famiglia.

"Sauna mattutina. Prometto che mi sto divertendo", ha scritto il calciatore nella didascalia dell'immagine. I fan hanno reagito immediatamente, precipitandosi nella sezione dei commenti per condividere il loro apprezzamento nei confronti dello scatto a torso nudo.

"Con l'età diventi sempre più bello e più bravo David, riesci anche a fare delle belle foto ora", ha commentato un fan, mentre un altro ha scritto: "La sauna al mattino è insolita, ma rilassante. In ogni caso non preoccuparti se non ti stai divertendo perché con questa foto noi ci stiamo divertendo anche per te". Come accennato in precedenza, molti dei tatuaggi di David Beckham sono dedicati a sua moglie Victoria e ai loro quattro figli: Brooklyn, 22 anni, Romeo, 19, Cruz, 16, e Harper di dieci anni.