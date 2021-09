David Beckham mostra il lato b nella foto condivisa da sua moglie Victoria su Instagram

Victoria Beckham ha scelto Instagram questa domenica per condividere una foto piuttosto hot di suo marito David Beckham. Nello scatto il calciatore galleggia in una piscina, mentre si crogiola al sole, ma il suo lato b è esposto e, di conseguenza, l'immagine non è così innocente come potrebbe sembrare leggendo questa descrizione.

La stilista inglese, 47 anni, ha scritto nella didascalia della foto scottante: "Buona domenica e prego!" Molti dei suoi follower sono rimasti entusiasti del post che ha raccolto più di 200.000 mi piace in meno di un'ora, totalizzando più di un milione di interazioni in un giorno. La famiglia ha recentemente trascorso un po' di tempo in America e Victoria ha documentato il loro viaggio sui social media.

I fan hanno riempito rapidamente la sezione dei commenti con una serie di messaggi. "Ecco come si fa a mandare in tilt Instagram..." ha scherzato uno mentre un altro utente ha scritto: "Victoria, parlo a nome di tutti, ovunque, in qualunque pianeta o galassia: Grazie, grazie davvero".

David ha recentemente sfoggiato, sul suo profilo Instagram, una nuovissima acconciatura che è, a tutti gli effetti, un omaggio ad uno dei suoi più iconici look degli anni 90. Il calciatore ha rivelato di aver scelto il look biondo ossigenato e, come testimoniano le foto con i suoi figli, non è l'unico membro della famiglia Beckham ad aver preso questa decisione.