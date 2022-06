David Beckham si apre sulle cattive abitudini che Victoria Beckham non sopporta

David Beckham, durante una recentissima conversazione con Gary Neville, ha parlato delle sue cattive abitudini e di come sua moglie Victoria Beckham le trovi estremamente fastidiose.

David Beckham ha parlato delle cattive abitudini che sua moglie, Victoria Beckham, non sopporta: la leggenda del calcio, sposata con l'ex Spice Girl dal 1999, l'ha ammesso durante una conversazione con Gary Neville relativa alla sua vita familiare.

Durante la conversazione, registrata per lo show 29 Questions, Beckham ha parlato di alcune delle abitudini che danno sui nervi a sua moglie, per poi sottolineare sfacciatamente anche alcuni dei difetti della cantante: "Faccio questo rumore [si schiarisce la voce] e a lei non piace affatto... Ho cominciato a farlo negli ultimi 15 anni".

Il papà di quattro figli ha spostato rapidamente l'argomento su alcune delle cattive abitudini della stilista di moda: "Probabilmente ci sono un paio di altre cose che faccio che la infastidiscono, ad essere onesti. In ogni caso io sono molto pulito e lei no... diciamo che si lava, di tanto in tanto".

Durante la conversazione, David Beckham ha anche parlato delle affermazioni secondo cui sua moglie lo avrebbe "vestito" negli ultimi anni: "La gente ha sempre pensato che Victoria avesse una grande influenza su ciò che indossavo, sulle acconciature o sui tatuaggi. Ho sempre deciso io di indossare un completo in pelle o un completo in denim. Amavo la moda."