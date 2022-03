David Beckham affida il suo account Instagram ad una dottoressa ucraina a Kharkiv

Secondo quanto riferito dalla BBC, David Beckham ha ceduto il suo account Instagram con oltre 71 milioni di follower ad un medico ucraino nella città di Kharkiv: la dottoressa Iryna, capo di un centro perinatale regionale, ha postato dei video sul lavoro che i medici stanno svolgendo nella città che è stata bombardata dai russi per più di tre settimane.

Lo stesso Beckham ha caricato un video sulla propria pagina attraverso il quale ha annunciato: "Oggi consegno i miei canali social a Iryna, la responsabile del Centro regionale perinatale di Kharkiv, in Ucraina, dove sta aiutando le madri a partorire in sicurezza. Guardate nelle mie storie per scoprire di più sul meraviglioso lavoro di Iryna e di tutti i sanitari che come lei lavorano per salvare vite in Ucraina. Grazie alle vostre donazioni, sono già stati forniti generatori di ossigeno che permetteranno ai neonati di sopravvivere".

I filmati della dottoressa mostrano neonati ed altri pazienti, sfuggiti ai bombardamenti, mentre vengono curati in un seminterrato che è stato trasformato in un ospedale di fortuna. Iryna, che è anche anestesista pediatrico, ha raccontato: "I primi giorni sono stati i più difficili. Abbiamo dovuto imparare a lavorare con i bombardamenti e gli scioperi."

"Probabilmente stiamo rischiando la vita, ma non ci pensiamo affatto. Amiamo il nostro lavoro. Siamo medici e infermieri, ci preoccupiamo, piangiamo, ma nessuno di noi si arrende", ha concluso la dottoressa, mentre David Beckham ha aggiunto: "Per favore continuate a sostenere queste persone incredibili insieme a Unicef o in qualunque modo riusciate".