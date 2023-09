Beckham: il trailer della docuserie svela i retroscena della vita personale della star del calcio

La vita e la carriera di David Beckham verranno raccontate in una nuova docuserie in quattro episodi, ecco il trailer ricco di anticipazioni.

Netflix ha condiviso online il trailer della docuserie che racconta la storia di David Beckham, composta da quattro episodi, in arrivo in alcuni territori da mercoledì 4 ottobre.

Nel video si raccontano i momenti felici e quelli più oscuri affrontati dalla star del calcio britannico, non esitando nemmeno a far emergere le preoccupazioni legate al suo amore per Victoria, poi diventata sua moglie, e le conseguenze degli errori compiuti sul campo.

I dettagli del progetto

La docuserie Beckham è stata diretta dal premio Oscar Fisher Stevens e nel team della produzione c'è John Battsek.

Tra le persone coinvolte nel progetto ci sono Victoria Beckham, Gary Neville, Eric Cantona, Sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Roy Keane, Mel C (Sporty Spice), Diego Simeone, Carlos Queiroz, Luís Figo, Míchel Salgado, Florentino Pérez, Roberto Carlos, Ronaldo Nazário, Fabio Capello, e i genitori di David.

Le quattro puntate seguiranno l'ascesa verso il successo dello sportivo, dalle sue umili origini alla determinazione che lo ha sempre sostenuto, fino alle difficoltà nel trovare un equilibrio tra ambizione, amore e famiglia.