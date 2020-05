David Ayer sceneggiatore e regista di Six Years, dal libro di Harlan Coben

David Ayer sarà il regista di Six Years, un adattamento del romanzo scritto da Harlan Coben che verrà prodotto per Netflix.

Il filmmaker ha già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione di Bright, lungometraggio di cui dovrebbe essere realizzato un sequel.

Il titolo del libro fa riferimento agli anni trascorsi da quando il protagonista Jake Fisher ha guardato Natalie, l'amore della sua vita, sposare un altro uomo. In Six Years si racconta quello che accade all'uomo che, con il cuore spezzato, si getta sul lavoro come professore universitario e mantiene la promessa di non contattarla, situazione che fa aumentare in lui la rabbia. Jake inizia però ad avere una nuova speranza quando il marito di Natalie muore, andando così al funerale e scoprire che la moglie del defunto non è la donna di cui si è innamorato. Il protagonista diventa così determinato a ritrovarla e scoprire la verità.

David Ayer si occuperà della regia e della sceneggiatura del progetto di cui sarà inoltre produttore in collaborazione con Chris Long tramite la loro Cedar Park.

Il filmmaker attualmente sta completando il lavoro su The Tax Collector, film con star Shia LaBeouf.

Coben ha già collaborato con Netflix in occasione delle serie The Stranger e Safe.