David 2020: la moglie di Pierfrancesco Favino irrompe in diretta e lo bacia

Vincitore del premio come miglior attore protagonista ai David 2020, Pierfrancesco Favino ha ringraziato in diretta per il prestigioso premio, interrotto però dall'entusiasmo della moglie.

Un'edizione particolare quella dei David 2020, durante la quale tutti i premiati sono intervenuti da casa propria, tra cui anche Pierfrancesco Favino, vincitore del premio come Miglior Attore Protagonista per Il Traditore, che è stato interrotto da un bacio della moglie Anna Ferzetti durante il discorso di ringraziamento.

Come possiamo vedere dal video pubblicato da Il Corriere Della Sera, l'attore, che ha vinto il suo Primo David di Donatello 2020, era visibilmente emozionato dalla vittoria per il ruolo ne Il traditore di Marco Bellocchio, come sua moglie che lo ha dimostrato irrompendo nella diretta dandogli un amorevole bacio sulle labbra per complimentarsi e condividere la gioia con lui.

Felicissima per la vittoria di Pierfrancesco Favino, infatti, Anna Ferzetti non ha badato alla diretta con il presentatore dei David 2020 Carlo Conti ed è corsa ad abbracciare e baciare il marito per la vittoria meritata. Durante il discorso di ringraziamento, l'attore ha ricordato un episodio accaduto prima degli attuali provvedimenti restrittivi, quando una signora anziana lo ha ringraziato per un film che aveva appena visto, un aneddoto che ha commosso tutto il pubblico: "Volevo raccontare un piccolo aneddoto. Qualche mese fa ho incontrato una signora, che ci ha tenuto a fermarmi per dirmi che aveva visto un film al cinema nel quale c'ero anche io che poi era passato in televisione e lo aveva rivisto. Andando via mi ha detto una bellissima cosa: 'Torni presto a trovarci' e io tornando verso la mia macchina ho sentito tante cose, tenerezza, gratitudine, orgoglio, l'orgoglio di appartenere alla categoria degli uomini dello spettacolo, che sono persone che sono state capaci di rialzare la testa sempre e che, come ha ricordato il nostro Presidente, spesso sono riusciti anche a dettare la strada della rinascita."

"Vorrei dire a questa signora che tutti quanti noi non vediamo l'ora di poter tornare a farle visita, di venirla a trovare presto e sono sicuro che chi deve fare in modo che questo accada lavorerà giorno e notte perché questo avvenga e non vediamo l'ora di poterlo fare." ha concluso Pierfrancesco Favino - "Questa signora aveva una certa età e c'è un'altra signora di una certa età alla quale io vorrei dedicare questo premio e si chiama Stella Favino ed è mia mamma, grazie"