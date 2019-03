David 2019: Alessandro Borghi dedica il premio a Stefano Cucchi

Un emozionato Alessandro Borghi ieri sera è salito sul palco dei David di Donatello per ritirare il premio come miglior attore protagonista per Sulla mia pelle di Alessio Cremonini dedicando il premio a Stefano Cucchi. Il film Netflix si è rivelato la sorpresa della serata conquistando anche il David per il miglior regista esordiente, consegnato a Cremonini da Tim Burton, ospite speciale premiato col David alla carriera, quello per il miglior produttore, andato a Lucky Red e Cinemaundici, e il David Giovani.

Sulla mia pelle ricostruisce gli ultimi sei giorni di vita di Stefano Cucchi, morto morto a 31 anni mentre si trovava all'ospedale Sandro Pertini in stato di detenzione. Alessandro Borghi, forte di un lavoro incredibile che ha richiesto una notevole trasformazione fisica, si è calato nei panni di Cucchi mentre a interpretare la sorella Ilaria Cucchi è stata chiamata la collega Jasmine Trinca. Qui potete leggere la nostra recensione di Sulla mia pelle.

Alessandro Borghi: da Suburra a Stefano Cucchi in Sulla mia pelle, la carriera dell'attore

Alessandro Borghi ha sconfitto i rivali Riccardo Scamarcio (Euforia), Toni Servillo (Loro), Marcello Fonte (Dogman) e Luca Marinelli (Fabrizio De André - Principe Libero) portandosi a casa la statuetta per il miglior attore protagonista. In un sentito discorso di ringraziamento, Borghi ha dedicato la statuetta a a Stefano Cucchi e alla sua famiglia, ringraziandola "per essersi fidata di me. Ringrazio le persone che mi sono state vicine durante la lavorazione di questo film che non è stato facile affrontare, ne hanno pagato le conseguenze". L'attore ha poi ricordato il personaggio che ha interpretato: "Questo premio è di Stefano Cucchi, voglio dedicarlo a tutti gli esseri umani che devono essere considerati tali a prescindere da tutto".

Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ha immediatamente commentato la vittoria di Alessandro con un post su Facebook in cui si dichiara commossa e ringrazia a sua volta Alessandro Borghi.

