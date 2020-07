Dave Franco interpreterà il rapper Vanilla Ice nel film To The Extreme

L'attore e regista Dave Franco ha confermato che interpreterà il rapper Vanilla Ice in un film biografico intitolato To The Extreme.

L'attore, durante un'intervista, ha parlato del progetto, di cui erano emerse le prime notizie circa un anno fa e sembrava essere scomparso dalla lista dei futuri impegni dell'attore.

Il lungometraggio dovrebbe avere un'atmosfera simile a The Disaster Artist: "Con quel film le persone si aspettavano che realizzassimo una commedia per prendere in giro Tommy Wiseau , ma più lo interpretavamo in modo reale, più divertente ed emozionante diventava, ed è quella l'atmosfera che volevamo per questo progetto".

Dave Franco ha inoltre confermato che per sviluppare To The Extreme ha avuto modo di parlare con Vanilla Ice, il cui vero nome è Rob Van Winkle. L'attore, durante la quarantena, ha parlato del progetto: "Rob è una persona talmente dolce e intelligente ed è stato estremamente utile nel processo di capire tutti i dettagli nel modo corretto e metterci a conoscenza di informazioni che il pubblico non sa. Semplicemente parlare con lui mi ha obbligato a pensare a tutti i modi in cui mi preparerò per il ruolo".

La sceneggiatura è stata co-scritta da Chris Goodwin e Phillip Van e il film racconterà la storia dell'artista da quando vendeva macchine a Dallas al primo singolo di successo con Ice Ice Baby, seguendone poi i problemi con la fama, i tentativi di estorsione e tanti ostacoli mentre stava scrivendo la storia della musica.