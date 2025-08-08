Dave Bautista torna all'azione? Sarà con Henry Cavill in Highlander e in Road House 2

Dave Bautista sarebbe vicino a chiudere due accordi con Amazon MGM Studios per recitare in due nuovi progetti: Highlander di Chad Stahelski e Road House 2, con Jake Gyllenhaal.

Al momento si tratta soltanto di voci e si attendono conferme ufficiali sulla presenza dell'ex wrestler nei due progetti che entreranno presto in produzione.

Il possibile ruolo di Dave Bautista in Highlander

Nel caso venissero confermate le indiscrezioni, Dave Bautista reciterà nel revival di Highlander con Henry Cavill nel ruolo di The Kurgan, personaggio reso celebre da Clancy Brown nell'originale; si tratta di un Immortale in lizza per il Premio, il potere di tutti gli Immortali mai esistiti. Un uomo malvagio, che uccideva, violentava e decapitava numerosi Immortali.

Dave Bautista nel ruolo di Drax il Distruttore

Nel film originale è la nemesi del protagonista, interpretato da Christopher Lambert. Bautista dovrebbe unirsi anche al cast di Road House 2 al fianco di Jake Gyllenhaal nei panni dell'ex combattente UFC Dalton.

Gli ultimi lavori sullo schermo di Dave Bautista

Dave Bautista è apparso, di recente, in un cameo ne Una pallottola spuntata al fianco di Liam Neeson e Pamela Anderson. Inoltre, Paramount Pictures ha acquisito i diritti di The Romantic, una rom-com con protagonista proprio Bautista.

Tra i film in uscita è da citare l'action Trap House e la buddy cop comedy The Wrecking Crew al fianco di Jason Momoa. Con Pamela Anderson, oltre al cameo nel sequel di Una pallottola spuntata, ha recitato anche in The Last Showgirl, diretto da Gia Coppola.

Conosciuto nel mondo del wrestling con il nome di Batista, Dave Bautista ha recitato nella trilogia dei Guardiani della Galassia del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Drax il Distruttore e Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, per il quale ha recitato anche nel franchise Dune.