Dave Bautista svela il ruolo DC che sogna da una vita: "Altro che Bane!"

Dave Bautista ha già espresso il desiderio di unirsi al DC Universe di James Gunn e ha in mente un ruolo da sogno per il suo ingresso nel franchise.

Dopo la conclusione della linea temporale del DCEU, è in arrivo il nuovo DCU, con i co-CEO dei DC Studios Gunn e Peter Safran al comando. Se da un lato Gunn sta ingaggiando nuovi attori, dall'altro sta anche portando con sé diversi interpreti con cui ha lavorato durante il suo periodo ai Marvel Studios nella trilogia di Guardiani della Galassia.

Nel corso di una recente intervista, mentre era impegnato nella promozione del suo nuovo film, My Spy the Eternal City, Bautista ha parlato del desiderio di unirsi al DC Universe di Gunn. Sebbene in precedenza si era detto interessato a interpretare il cattivo del mondo Batman, Bane, l'ex star del MCU ha ora in mente un altro villain.

"Sono stato sempre interessato a Bane. Quando ero più giovane, volevo interpretare Bane; era il ruolo dei miei sogni. Poi sono arrivato a un punto della mia carriera in cui mi sono sentito troppo vecchio per quel personaggio. Penso che la fisicità, a questo punto della mia carriera e della mia vita, non sarebbe stata in grado di rendergli giustizia".

Bautista ha quindi svelato quale ruolo vorrebbe interpretare adesso nel DCU: "Poi ho visto da qualche parte online che qualcuno aveva postato una foto di me che interpretavo Lex Luthor, un Lex Luthor più vecchio. L'idea mi ha ossessionato. Ovviamente non è più possibile, quindi a questo punto sto lottando per trovare il mio posto nel DC Universe. Ma sarei davvero pronto a tutto".

Ovviamente, Nicholas Hoult interpreta Lex Luthor nel Superman di Gunn attualmente in fase di riprese, ma ci sono molti altri personaggi che Bautista potrebbe interpretare nei vari film e show televisivi dei DC Studios. Nella stessa intervista, l'attore non solo ha insistito di voler lavorare nuovamente con il regista, ma di voler ottenere anche "un ruolo importante".