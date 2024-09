Dave Bautista commenta l'incredibile perdita di peso: "Ero un po' troppo grosso"

Ultimamente il massiccio e muscoloso Dave Bautista è un po' meno massiccio. Il motivo è una radicale perdita peso dovuta a una dieta rigorosa e a tanti sacrifici che hanno permesso all'interprete di Drax, ex wrestler, di perdere oltre venti chili.

Bautista, il cui ultimo film è l'action thriller The Killer's Game, ha commentato la sua perdita di peso in un'intervista con Chris Van Vliet, ma da mesi i fan si erano accorti dei suoi cambiamenti fisici, divenuti oggetto di discussione sui social media. Bautista ha spiegato che il cambiamento deriva dall'aver esagerato con l'aumento di peso per il thriller del 2003 Bussano alla porta del 2023. Dopo aver messo su qualche chilo per quel ruolo, l'attore ha lavorato duramente per dimagrire, decidendo di dare una svolta radicale al suo aspetto.

"Ho iniziato a perdere peso per un motivo particolare" ha spiegato. "Prima di tutto, ho iniziato a dimagrire perché ero ingrassato. Ero diventato davvero grande per un ruolo, ed era scomodamente grande. Per Bussano alla porta sono aumentato di peso molto velocemente, arrivando a pesare circa 135 chili. Ho avuto pochissimo tempo perciò mi sono ingozzato di patatine fritte e pancake".

Dave Bautista in una scena di Bussano alla porta

Il segreto per dimagrire

Analizzando il suo fisico, Dave Bautista ha rivelato le indicazioni fornitegli dal regista M. Night Shyamalan riguardo alla sua taglia per il ruolo in Bussano alla porta:

"Ha detto, 'Non voglio che tu assomigli a un sollevatore di pesi. Voglio solo che sembri un ragazzone'. Ripensandoci adesso, probabilmente ho esagerato, probabilmente ero un po' troppo grosso, ma in quel momento stavo solo pensando: 'Devo diventare grosso, devo diventare grosso'."

E così la star dell'MCU ha iniziato una dieta rigorosa che l'ha portato a perdere oltre 20 chili. Anche se potrebbe ancora perdere qualche altro chilo, sostanzialmente l'attore ha raggiunto un peso forma che ora intende mantenere limitandosi ad assumere 2500 calorie al giorno. Per qualcuno della sua taglia sembra "niente", ma Bautista confessa di sentirsi molto meglio, scegliendo di proseguire la dieta rigorosa nonostante il sacrificio richiesto.

"Avevo aggiunto una quantità di peso sgradevole e mi ci è voluta un'eternità per perderlo" ha spiegato. "Poi, ho notato che più dimagrivo, meglio mi sentivo, e ho anche notato che più dimagrivo, meglio apparivo davanti alla telecamera, meglio stavo accanto agli altri attori. Dato che le persone mi hanno visto molto più grosso nel corso degli anni, pensano che io sia anoressico, ma sono solo un essere umano grande."