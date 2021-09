Dave Bautista adotta un cucciolo di pitbull: "Voglio scoprire chi l'ha maltrattato in questo modo"

Dave Bautista ha offerto 5.000 dollari a chiunque possa fornire informazioni utili per trovare la persona che ha maltrattato il pitbull che ha adottato presso la Humane Society di Tampa Bay. Il buon samaritano che ha trovato il cucciolo di tre mesi ha riferito che stava mangiano spazzatura e che aveva una catena di metallo conficcata nella pelle intorno al collo.

Secondo il rifugio, dopo aver subito un intervento chirurgico per rimuovere la catena ed essere rimasto sotto la cura dei membri del personale HSTB per diverse settimane, il cane si è subito rimesso in forma. La storia del cucciolo ha rapidamente attirato l'attenzione di Bautista, 52 anni, che ha pubblicato le foto del pitbull trascurato sul suo profilo Instagram, chiedendo risposte.

La scorsa settimana, l'attore dei Guardiani della Galassia ha detto ai suoi follower che avrebbe "consegnato personalmente" 5.000 dollari a chiunque avesse informazioni che avrebbero portato all'arresto e alla condanna della persona o delle persone responsabili di aver maltrattato il cane.

Blade Runner 2049: un primo piano di Dave Bautista

"Per me non c'è niente di più innocente e puro di un cucciolo", ha dichiarato Bautista. "Abusare di una creatura così deve essere l'azione più bassa che piò compiere un essere umano, è puro male, non riesco a credere che qualcuno possa abusare di un animale in quel modo."

Sebbene gli ex proprietari del cane non siano stati trovati, Bautista ha condiviso un aggiornamento sul futuro del pitbull: "La buona notizia è che sta bene e che adesso il cane si chiama Penny Bautista. Vorrei presentarvi il ​​nuovo membro della mia famiglia... in via di guarigione".