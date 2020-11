Dash & Lily, su Netflix in streaming da oggi

Dopo Let it Snow, Netflix torna a puntare sugli Young Adult e sul Natale con Dash & Lily, adattamento del romanzo di David Levithan e Rachel Cohn "Dash & Lily's Book of Dares", disponibile in streaming da oggi 10 novembre!

"Durante le feste, osa innamorarti" è la tagline della nuova serie tv targata Netflix e ambientata diurante il periodo natalizio, uno show che vede protagonisti due ragazzi e un peculiare libricino... La serie Dash & Lily è tratta dal bestseller del New York Times Come si scrive ti amo, scritto da David Levithan e Rachel Cohn. I personaggi principali sono Midori Francis nella parte di Lily e Austin Abrams in quella di Dash. I due protagonisti sono molto diversi: Dash è cinico, mentre Lily è piena di ottimismo. I due condividono sfide, sogni e desideri su un quaderno che si scambiano più volte in vari luoghi di New York, scoprendo di avere in comune più di quanto pensassero.

Dash & Lily: un'immagine della serie

La sinossi recita: "'Ti ho lasciato alcuni indizi. Se li vuoi, volta pagina. Se non li vuoi, rimetti a posto il libro, per piacere'. Lily ha lasciato un taccuino rosso pieno di sfide sullo scaffale della sua libreria preferita, in attesa della persona giusta che possa raccoglierlo e stare al gioco. Ma Dash è davvero il ragazzo giusto? O i due sono destinati semplicemente a scambiarsi sfide, sogni e desideri in un libricino che continueranno a passarsi per tutta New York, e nulla più? Le loro vere personalità riusciranno a connettere allo stesso modo dei loro corrispettivi cartacei? O siamo davanti a un disastroso abbinamento dalle cosmiche proporzioni?".

Nel cast della prima stagione, composta da 8 episodi, ci sono anche Dante Brown, Troy Iwata, Keana Marie, James Saito, Jodi Long, Glenn McCuen, Michael Park, Gideon Emery, Jennifer Ikeda, Diego Guevara, Leah Kreitz e Ianne Fields Stewart.