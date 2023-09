Das Boot: il trailer della nuova stagione del dramma storico targato Sky (VIDEO)

La Seconda Guerra Mondiale raccontata da un punto di vista inedito, quello della Marina Militare Tedesca, per un mix fra thriller di spionaggio, film di guerra e giallo. La serie Sky Original Das Boot, di cui oggi viene rilasciato il trailer ufficiale, torna per una quarta stagione che affronta questa volta i conflitti interni e esterni dell'esercito tedesco, sia in patria che nelle acque del Mediterraneo.

I nuovi episodi della serie sequel del film U-Boot 96 di Wolfgang Petersen, a sua volta tratto dai romanzi di Lothar-Günther Buchheim, saranno disponibili due a settimana dal 18 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Nel Mediterraneo gli U-Boat tedeschi affrontano avversità ineguagliabili mentre in patria, intrighi e segreti all'interno delle fila del Comando della Marina Tedesca a Berlino celano una pericolosa cospirazione ormai in corso.

I fratelli Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass) e Klaus Hoffmann (Rick Okon), due poli opposti, vengono riavvicinati da una tragedia che li porterà ad affrontare le loro personali battaglie. Klaus deve raggiungere Napoli per imbarcarsi di nuovo come comandante degli U-Boat, in una missione per cambiare le sorti della guerra. Hannie deve ritrovare la determinazione e il coraggio per riuscire a smascherare e abbattere un gruppo di criminali in uniforme che hanno abbracciato le tendenze più oscure del Reich.

Das Boot: Franz Dinda, Rick Okon, August Wittgenstein in una scena della serie

Un cast ricco capitanato da Tom Wlaschiha (Stranger Things), Franz Dinda (The Cloud) accompagnati da Rick Okon (Tatort), Pierre Kiwitt (Lobos sucios), Leonard Scheicher (Finsterworld) e Robert Stadlober (Summer Storm). La serie è creata da Johannes W. Betz, Tony Saint, prodotta da Sky Studios e distribuita a livello internazionale da NBCU.