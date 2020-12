Das Boot, la prima stagione da stasera su TV8

Per la prima volta in chiaro, su TV8, arriva Das Boot, una produzione originale Sky, in onda da stasera 28 dicembre, ogni lunedì, in prima serata.

Das Boot è una storia di sopravvivenza che esplora il tormento emotivo della vita durante la 2ª Guerra Mondiale, un conflitto senza senso raccontato dalla prospettiva dei soldati tedeschi. Nel cast di livello internazionale diretto da Andreas Prochaska, Lizzy Caplan, Vicky Krieps, Rick Okon, Tom Wlaschiha e Vincent Kartheiser.

Das Boot: Tom Wlaschiha, Vicky Krieps in una scena della serie

È il 1942 e il nuovo sommergibile U-612, prodigio dell'ingegneria tedesca dell'epoca, è pronto a salpare dalle coste francesi occupate dai nazisti per una missione nell'Atlantico. A bordo 40 giovani uomini della Marina condividono una missione e gli angusti spazi del sottomarino. Ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, DAS BOOT descrive, attraverso gli occhi dei soldati tedeschi, il fanatismo cieco che spinge i giovani a una guerra senza senso, un tema ancora di grande attualità.

La serie in otto episodi (due a serata in onda su TV8) è ispirata all'omonimo romanzo di Lothar-Günther Buchheim, nonché al film di grandissimo successo del 1981 (noto in Italia con il titolo di U-Boot 96), che ottenne sei nomination agli Oscar del 1983. La serie originale Sky è stata girata a Monaco di Baviera, La Rochelle, Praga e Malta e, già prima del debutto in Germania e Austria, è stata venduta in oltre 100 territori in tutto il mondo.