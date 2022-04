Dark Winds: il trailer del dramma Navajo prodotto da Robert Redford e George R.R. Martin

AMC ha diffuso il trailer di Dark Winds, serie noir western prodotta da Robert Redford e George R.R. Martin che approderà in anteprima il 12 giugno su AMC e AMC+.

Ambientata negli anni '70, Dark Winds è incentrata su due detective di origine Navajo, Leephorn (Zah McClarnon) e Chee (Kiowa Gordon), che hanno il compito di trovare un assassino responsabile di omicidi multipli. Eppure niente è come sembra mentre il caso prende una svolta in direzione spirituale.

Il creatore Graham Roland ha adattato la serie limitata di sei episodi basata sui romanzi polizieschi di Tony Hillerman. Star McClarnon è anche produttore esecutivo, insieme a George R.R. Martin e Robert Redford, che in precedenza ha prodotto altri due adattamenti cinematografici dei romanzi di Leaphorn e Chee.

Lo showrunner e produttore esecutivo di Jack Ryan e Sharp Objects, Vince Calandra, dirige Dark Winds, che vede nel cast anche Jessica Matten, Rainn Wilson, Noah Emmerich, Deanna Allison, Elva Guerra ed Eugene Brave Rock.

Ambientato nel 1971 in un remoto avamposto della Navajo Nation vicino alla Monument Valley, Dark Winds segue il tenente Joe Leaphorn (Zah McClarnon) della polizia tribale mentre è assediato da una serie di crimini apparentemente non correlati. Più si avvicina alla verità, più si trova a fare i conti con le ferite del suo passato. In questo viaggio si unisce a lui il suo nuovo vice, Jim Chee (Kiowa Gordon). Anche Chee ha vecchi conti da saldare derivati dalla sua giovinezza nella riserva. Insieme, i due uomini combattono le forze del male e i propri demoni personali sulla via della salvezza. Le riprese dello show si sono tenute in New Mexico nell'autunno 2021.