Dark Matter: Apple TV+ annuncia il rinnovo per la stagione 2

Apple TV+ ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2 della serie Dark Matter, tratta dal romanzo di Blake Crouch che è inoltre coinvolto come showrunner e produttore esecutivo del progetto realizzato per la piattaforma di streaming.

Il primo capitolo della storia si è concluso il 26 giugno dopo nove episodi con protagonisti Joel Edgerton e Jennifer Connelly.

La continuazione della storia

Crouch, confermando il ritorno della serie per un secondo capitolo, ha ringraziato i suoi partner nella produzione, aggiungendo poi: "Scrivendo e girando gli episodi, abbiamo scoperto che c'è ancora molta storia da raccontare e abbiamo solo intaccato la superficie di questi personaggi mentre lottano per la sopravvivenza e per trovare la loro strada attraverso un gran numero di realtà complesse".

I protagonisti della serie

Dark Matter è descritta come un thriller sci-fi e, oltre ai protagonisti Joel Edgerton e Jennifer Connelly, nel cast ci sono anche Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi e Oakes Fegley.

Tra le pagine si racconta una "storia sulla strada non percorsa". La serie segue Jason Dessen (interpretato da Edgerton), un fisico, professore e padre di famiglia che una notte, mentre torna a casa per le strade di Chicago, viene rapito in una versione alternativa della sua vita. La meraviglia si trasforma rapidamente in incubo quando cerca di tornare alla sua realtà in mezzo a un panorama sconvolgente di vite che avrebbe potuto vivere. In questo labirinto di realtà, intraprende un viaggio straziante per tornare dalla sua vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante e imbattibile che si possa immaginare: se stesso.



Crouch è creatore, produttore esecutivo, showrunner e scrittore insieme ai produttori esecutivi Matt Tolmach e David Manpearl per la Matt Tolmach Productions. Anche Edgerton è produttore esecutivo.

Dark Matter è un progetto prodotto per Apple TV+ da Sony Pictures Television.