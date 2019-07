Dark Crystal, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finalmente arrivato e, ovviamente, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Dark Crystal, il film classico del 1982, diretto da Frank Oz, e che ha ispirato anche un nuovo progetto in arrivo.

Il grande Cristallo Nero, che regolava l'equilibrio dell'Universo, si è spezzato causando la divisione del mondo in buoni e cattivi. Solo quando i tre soli convergeranno il Cristallo potrà essere ricomposto, oppure i malvagi regneranno per sempre. Un piccolo Elfo, unico superstite della sua razza, ha l'incarico di trovare i frammenti del Cristallo, in un viaggio ricco di avventure.

La locandina di Dark Crystal

Il prossimo agosto arriverà su Netflix anche The Dark Crystal: Age of Resistance: la serie racconta una nuova, epica avventura, ambientata molti anni prima degli eventi del film e realizzata usando i classici burattini con effetti visivi all'avanguardia. Il mondo di Thra sta morendo. Il Cristallo della Verità risiede nel cuore del pianeta e rappresenta un'incredibile fonte di potere. Il cristallo è però danneggiato, corrotto dai malvagi Skeksis, e la sua malattia si diffonde su tutta la terra. Quando tre Gelfling scoprono la verità intraprendono un epico viaggio per dare vita alla ribellione contro il crudele imperatore e salvare il proprio mondo.

Dark Crystal è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.