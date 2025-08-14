Dario Argento ricoverato a Ischia: gli aggiornamenti sulle condizioni del regista dopo la crisi respiratoria

Dario Argento è stato ricoverato questa mattina all'ospedale Rizzoli di Ischia per una crisi respiratoria. In vacanza sull'isola campana, il regista aveva accusato un malore già all'alba, da qui la richiesta di intervento ai sanitari del 118. Non si tratterebbe di qualcosa di così inatteso: Argento convive già da tempo con una broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Quali sono ora le condizioni attuali di Dario Argento?

Dario Argento Panico: Dario Argento in una scena del film

Il regista, 85 anni, non è grave e non è al momento in pericolo di vita.

Al nosocomio di Lacco Ameno il maestro del brivido è stato sottoposto a diversi esami per valutare le effettive condizioni generali, così da poter valutare il ricovero oppure il trasferimento al reparto di cardiologia per analisi ulteriori.

Il personale dell'ospedale ha fatto comunque sapere che Dario Argento sarebbe ora in discrete condizioni, che avrebbe interagito con medici e infermieri e che si sarebbe detto desideroso di tornare presto al lavoro.

Nonostante stia rispondendo bene alle cure, resterà comunque in osservazione per qualche giorno, vista anche l'età avanzata, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Dario Argento, una carriera da maestro del brivido

Dario Argento spiega una scena a Clara Calamai, sul set di Profondo rosso

Dario Argento è nato a Roma il 7 settembre 1940 ed è famoso in tutto il mondo come uno più grandi registi del cinema horror. L'esordio dietro la macchina da presa è avvenuto nel 1970 con quello che diventerà uno dei suoi film più noti: L'uccello dalle piume di cristallo. Negli anni ha regalato al suo pubblico fedelissimo alcuni capolavori assoluti del genere come Profondo Rosso, Suspiria, Quattro mosche di velluto grigio, Inferno.

Tra pochi giorni, lunedì 1° settembre, salute permettendo, Dario Argento dovrebbe essere presente alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 per ritirare il Premio alla Carriera Andrea Purgatori, assegnato nell'ambito delle Giornate degli Autori dalla società italiana di autori ed editori.

Il regista dovrebbe anche presenziare alla mostra 'Sandro Symeoni. Dipingere il cinema', dedicata all'artista che ha firmato alcuni dei manifesti più famosi del cinema italiano. Per l'occasione sarà esposta anche la locandina originale di Profondo Rosso.