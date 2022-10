Dario Argento rivela che Isabelle Huppert sarà la protagonista del suo prossimo film

Dario Argento ha svelato che la protagonista del suo prossimo film sarà l'attrice Isabelle Huppert.

L'aggiornamento sul suo prossimo progetto arriva direttamente dal Sitges Film Festival.

Parlando del progetto di cui si occuperà dopo Occhiali Neri, il regista Dario Argento ha dichiarato: "Un'attrice molto brava che sarà la protagonista, che è Isabelle Huppert".

Le riprese del lungometraggio inizieranno nella primavera del 2023 e il lavoro del cast e della troupe è previsto a Parigi.

Il maestro del cinema horror italiano, durante un'apparizione al FrightFest, aveva già anticipato che il progetto sarà il remake di un film messicano degli anni '40, di cui però non ha rivelato il titolo.

Nel mese di febbraio era arrivato nelle sale italiane Occhiali Neri, che ha segnato il ritorno di Argento dietro la macchina da presa a distanza di dieci anni da Dracula 3D.

Occhiali neri inizia con un'eclissi solare che oscura il cielo di Roma. Questo cattivo presagio avvolge una serie di prostitute, scelte come prede da parte di un serial killer psicopatico. A cadere nella rete dell'omicida sarà anche Diana, giovane escort che, per sfuggire al suo aggressore, si schianta contro un auto e perde la vista. Dallo choc, Diana riemerge per difendere la propria vita e per combattere per la sua sopravvivenza. Ad aiutarla ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco che le è stato regalato da Rita, e Chin, un bambino cinese sopravvissuto all'incidente. Accomunati dalla paura e dalla disperata ricerca di una via di scampo, i tre saranno vittime di una terribile caccia da parte di un killer che non risparmia alcun colpo pur di raggiungere i suoi obiettivi.