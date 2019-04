Dario Argento, Fabio Guaglione e i Licaoni oggi al FIPILI Horror Festival

Dario Argento, Fabio Guaglione e i Licaoni saranno tra gli ospiti del penultimo giorno del FIPILI Horror Festival 2019.

Al Cinema La Gran Guardia il festival parallelamente nella Sala 1 e nella Sala 2. Nella Sala 1 la giornata inizia alle 11:30 con la masterclass Mestieri del cinema - Il montaggio con i Licaoni e Domenico Guidetti. Alessandro Izzo, Francesca Detti e Domenico Guidetti saranno protagonisti di un discorso sul montaggio, illustrando l'impatto rivoluzionario che questa fondamentale componente del processo produttivo di un film ha avuto sulla settima arte, oltre a spiegarne il meccanismo attraverso esempi diretti dalla loro lunga carriera come registi, produttori e montatori. Alessandro Izzo e Francesca Detti (i Licaoni), sono videomaker livornesi dal 1999, alfieri di quel cinema indipendente che con pochi soldi crea produzioni di qualità. Prendendosi carico dell'intero processo realizzativo di un prodotto, dall'idea alla distribuzione, hanno realizzato vari cortometraggi, lungometraggi, web series e prodotti per la tv di successo, combinando abilità tecniche e creatività a un costante studio del potenziale dei nuovi media e delle nuove tecnologie. Domenico Guidetti nasce il 17/12/1976. Videomaker di Formigine attivo dal 1998 nel corso di 10 anni di attività ha realizzato cortometraggi, lungometraggi, documentari video istituzionali e pubblicitari per varie aziende e videoclip musicali collaborando con gruppi a livello nazionale. Ad ora collabora con Gianluca Meassi negli studi della Signumdigit di Modena.

A seguire, alle ore 15:30 si terrà la presentazione di Ride: dal film al board game con Fabio Guaglione e Jacopo Rondinelli. Ride - gioca o muori è un gioco di carte ispirato all'omonimo film di Jacopo Rondinelli, in cui ci sono riferimenti ai personaggi e a vari elementi della storia. E per coloro che riusciranno a finire tutto il gioco un livello bonus segreto tutto da scoprire.

Continuando su questa linea, alle ore 16:00 verrà proiettato il film Ride (Italia, 2018) di Jacopo Rondinelli, che sarà introdotto dal critico cinematografico e noto youtuber Federico Frusciante. Un film che mischia sapientemente mystery, linguaggi visivi tratti dagli sport estremi e utilizzo di GoPro; la storia narra di due riders acrobatici che ricevono l'invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000 dollari. Una gara che nasconderà ben più di un segreto.

Nella Sala 2 si inizia invece alle ore 11:00 con la proiezione dei cortometraggi in gara per il concorso FIPILI Horror Festival 2019. Dalle 11:00 alle 12:30 saranno presentate le opere di produzione straniera; dalle 13:30 alle 14:30 i corti della categoria horror e thriller; dalle 14:30 alle 15:30 i corti della categoria fantascienza e fantastico. Dopo la serie di cortometraggi, alle ore 16:30 verrà proiettato il film Onirica (Italia, 2019) di Luca Canale Brucculeri, che presenterà la sua opera alla presenza del cast. Il film, distribuito da Cine-museum e prodotto da MAY Film Studios, non è soltanto un omaggio a quel mito indiscusso che è Dario Argento. Questo giallo all'italiana si configura anche come una celebrazione di un genere che ha reso famoso il cinema italiano in tutto il mondo, ricordando i tempi in cui sul set si respirava un senso di fratellanza, cosa che oggi succede raramente.

Siamo alla vigilia di Ferragosto a Torino: la città viene sconvolta da una serie di omicidi, che si svolgono nei luoghi in cui sono stati girati i film di Dario Argento. La polizia ha il sospetto che il colpevole sia uno studioso del maestro del brivido italiano. La caccia all'uomo è aperta...

Alle ore 19:00 l'attesissimo incontro Tra carta e pellicola con Dario Argento, coordinato dai giornalisti Valentina D'Amico e Fabio Canessa, riguardo alla produzione artistica tra cinema e letteratura del maestro del brivido. Cineasta noto a livello mondiale, mito del cinema horror e thriller, sceneggiatore e produttore cinematografico, artista eclettico, Dario Argento presenterà in questa occasione il suo libro Horror. Storie di spiriti, sangue e segreti (Mondadori, 2018) e il numero 383 dal titolo Profondo Nero che ha sceneggiato per il celebre fumetto Dylan Dog.

Alle ore 20:30 in anteprima nazionale assoluta Braid (USA, 2018) della giovane regista esordiente Mitzi Peirone, film horror psicologico che è stato presentato al prestigioso Tribeca Film Festival ed è uscito nelle sale americane a febbraio 2019, distribuito da Blue Fox Entertainment. Nella vita delle tre protagoniste (interpretate da Madeline Brewer, Sara Hay e Imogen Waterhouse) la lacerazione del legame tra realtà e finzione è violenta, morbosa, disturbante e si esprime esteticamente come un'allucinazione psichedelica. Le tre ragazze tornano a rivivere ciclicamente e ossessivamente la loro infanzia, risospinte verso un gioco di regressione a cui non possono scappare. Si solleva un pericoloso e terribile enigma: la felicità è rimanere nel loro mondo fantastico o scappare nel "mondo là fuori"? Il film sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano e sarà introdotto dalla giornalista Francesca Lenzi e da un videomessaggio della regista, che sarà presente al festival.

Alle ore 22:00 Dario Argento introdurrà il suo Inferno (Italia, 1980), che sarà proiettato alle 23:00. Il secondo capitolo della trilogia de "Le tre madri" si presenterà al pubblico del FIPILI Horror Festival in tutta la sua spettacolare visionarietà, violenza visiva e cromatica, tra i fucsia e i blu della fotografia di Romano Albani, tra New York e Roma, dimore di Mater Tenebrarum e Mater Lacrimarum. A moderare l'incontro ci saranno Federico Frusciante e il giornalista e critico cinematografico Filippo Mazzarella. In questa occasione, il Maestro verrà insignito di due premi alla carriera dal FIPILI Horror Festival e dal Cartoomics (festival del fumetto di Milano).