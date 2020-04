Il Nuovo Mondo: la seconda parte del fumetto di Fabio Guaglione

Il Nuovo Mondo è un fumetto del regista e sceneggiatore Fabio Guaglione, che ha deciso di condividere con tutti noi la seconda parte, di quattro, del suo lavoro! La storia è ambientata in un futuro distopico e mescola elementi classici sci-fi a diverse citazioni pop.

Fabio Guaglione ha presentato così il suo Il nuovo mondo e la sua presentazione in questo momento difficile: "In questi giorni difficili, molte persone costrette a stare in casa hanno riscoperto il valore delle storie. Reali. Cartacee, digitali, musicali. Molti creatori hanno messo le loro opere a disposizione del pubblico, gratuitamente. Nel caso di film o libri, lo "sblocco" risulta un po' complesso a causa di accordi pregressi con distributori, piattaforme digitali, eccetera, che spesso non dipendono dagli autori. In collaborazione con Lucky Red, settimana scorsa il Team Ride ha reso disponibile il fumetto prequel del film."

"Di mio, sono andato a scartabellare nei vari folder del mio mac alla ricerca di qualcosa di completo e di scevro da obbligazioni contrattuali, ed eccolo. "Il Nuovo Mondo". Un fumetto indie, pubblicato da un'etichetta ultra indie, uscito a Lucca 2014. Si tratta di un volume diviso in quattro parti, che ho chiesto di pubblicare a testate amiche con cadenza più o meno regolare di cinque o sei giorni. Chissà se alla fine di questa miniserie avremo capito qualcosa di più del Nuovo Mondo che ci aspetta. O di quello che vorremo costruire."

Dopo la prima parte, disponibile su Lega Nerd abbiamo la possibilità di condividere con voi la seconda parte de Il nuovo mondo. Il fumetto proseguirà con una terza e quarta parte che saranno distribuite a circa 5 giorni di distanza su Multiplayer.it e Badtaste.it. L'appuntamento con la terza parte è su Multiplayer.it mercoledì 8 aprile. Non ci resta che augurarvi buon divertimento... e buon Nuovo Mondo!

Mine: Armie Hammer punta la pistola contro il nemico

Fabio Guaglione ormai è conosciuto in tantissime vesti: insieme a Fabio Resinaro è stato il regista di Mine, il tesissimo film con Armie Hammer, il produttore di Ride con Lorenzo Richelmy, ma anche per la sua recente campagna di spot per Celebrity Hunted: Caccia all'uomo, la nuovissima serie Amazon Prime Video con Fedez e Francesco Totti. In più è anche scrittore, grazie ai suoi IF - La Fondazione Immaginaria e L'accordo perfetto, edito da Mondadori; e il creatore della serie a fumetti Mr Evidence, dell'etichetta Audace di Sergio Bonelli Editore.