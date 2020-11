Daria Nicolodi: Asia Argento ricorda sua mamma: "Mi manca la terra sotto i piedi"

"Riposa in pace, mamma adorata" - così inizia il post che Asia Argento ha condiviso su Instagram per ricordare Daria Nicolodi, scomparsa oggi - "Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire."

"Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l'hanno conosciuta e l'hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria"

Asia Argento, il cui vero nome è Aria, ha condiviso una serie di foto di Daria Nicolodi per ricordare l'attrice che fu musa e compagna di suo padre, Dario Argento. Oltre ad alcuni ritratti giovanili, che evidenziano il fascino di Daria, vi sono anche alcune foto di famiglia con i nipoti, l'ex compagno e con la figlia.

Un rapporto intenso, quello tra Daria e sua figlia Asia, che le aveva portate a collaborare insieme per alcuni progetti - tra cui Scarlet Diva, il film diretto da Asia alcuni anni fa, e La terza madre uno degli ultimi film di Dario Argento - ma anche a liti molto accese. Non molto tempo fa infatti, tra madre e figlia erano volate parole grosse sui social, in merito alla condotta di Asia e al suo breve flirt con Fabrizio Corona.

Daria Nicolodi, morta oggi all'età di 70 anni, aveva recitato in Profondo Rosso e altri film di Dario Argento, tra cui Inferno, Tenebre, Phenomena e Opera.