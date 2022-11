Daredevil: uno degli stunt più spettacolari della serie non è mai stato girato

Durante una recente intervista con Average Being, Chris Brewster, uno degli stunt-man di Daredevil ha raccontato della scena d'azione più incredibile mai pensata per la serie, prima pianificata, poi coreografata e in seguito mai girata.

Uscita sul catalogo Netflix nel corso del 2015, Daredevil racconta la storia delle origini dell'omonimo eroe che fa anche da titolo. Nel corso dei primi momenti in cui indossa il costume, lo vediamo confrontarsi con alcuni tra i più famosi villain della Marvel come Wilson Fisk (qui interpretato da Vincent D'Onofrio).

L'accoglienza verso le sue tre stagioni è stata unanimemente positiva sia da parte del pubblico che della critica di settore. Parlando del lato action di Daredevil è bene precisare che le riprese più forti sono state realizzate con l'ausilio di stunt-man sul set, invece di avvalersi della CGI, siglando alcuni momenti che ancora oggi restano il marchio di fabbrica della serie.

dd3_2

In una recente intervista lo stunt-man di Daredevil, Chris Brewster, ha confessato che la più incredibile scena d'azione mai concepita per questa serie tv non è mai stata girata per via della cancellazione dello show dopo la sua terza stagione: "Prima che cancellassero la serie, io e il team di stunt abbiamo creato la più epica e pazzesca scena di combattimento in corridoio mai realizzata. Eravamo pronti a superare tutte le sperimentazioni precedenti con questa sequenza. Sarebbe stato un lavoro epicamente artistico. Abbiamo progettato gli elementi più creativi a disposizione, con la coreografia più dinamica possibile basata sui vari personaggi, e con il lavoro di ripresa più innovativo che chiunque di noi avesse mai immaginato. Ho ancora i progetti con me, le note e i riferimenti. Speriamo di avere la possibilità di portarla sullo schermo, un giorno".

Daredevil in She-Hulk: come cambia il personaggio nel Marvel Cinematic Universe

Andando oltre le recenti apparizioni nell'MCU del Daredevil di Charlie Cox, i fan storici del personaggio sperano in un suo ritorno all'insegna dei toni dark che da sempre lo distinguono da tutti gli altri. Non ci resta che attendere l'uscita di Daredevil: Born Again.