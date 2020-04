Daredevil: la petizione per salvare la serie torna in occasione dell’anniversario

dd3_2

A cinque anni dal debutto su Netflix, i fan di Daredevil continuano a chiedere il ritorno della serie Marvel, con l'apposito hashtag #SaveDaredevil. Era infatti il 10 aprile 2015 quando i primi tredici episodi dello show esordirono sulla piattaforma, sancendo l'inizio della collaborazione tra Netflix e la Casa delle Idee per un progetto incentrato sugli eroi che si occupano di casi più piccoli, sulle strade di New York.

Nel caso specifico di Matt Murdock, le sue avventure sono durate tre stagioni, fino alla cancellazione alla fine del 2018. Gira una voce secondo la quale l'avvocato cieco potrebbe apparire nel prossimo Spider-Man, ma è altamente improbabile che sia effettivamente presente nella versione attuale della sceneggiatura, a causa di un cavillo legale: per contratto, la Marvel non può fare nulla con i personaggi delle serie Netflix prima che siano passati due anni dalla fine dello show specifico.

Recensione Daredevil 3: la resurrezione del diavolo di Hell's Kitchen

Daredevil: Charlie Cox ed Elden Henson interpretano Matt Murdock e Foggy Nelson

Daredevil aveva lanciato un angolo più cupo e maturo del Marvel Cinematic Universe, aprendo la strada per Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist. I quattro eroi hanno poi collaborato nella miniserie The Defenders, e alla fine del 2017 è arrivato anche The Punisher, nato dalla buona accoglienza della nuova incarnazione audiovisiva di Frank Castle proprio al fianco di Matt Murdock, di cui fu antagonista nella seconda stagione.

I fan hanno lanciato diverse petizioni, chiedendo che gli autori e gli interpreti originali tornino senza dover ricorrere a un reboot, e che questo avvenga su Hulu, la piattaforma di streaming che ospiterà i contenuti più adulti della Disney e dei suoi vari brand (al momento è disponibile solo negli Stati Uniti, ma dovrebbe arrivare anche nel resto del mondo). A prescindere dai piani della Marvel, i personaggi sono comunque inutilizzabili per ora: Daredevil, Luke Cage e Iron Fist sono bloccati fino alla fine di quest'anno, mentre per Jessica Jones e il Punitore bisognerà aspettare il 2021.