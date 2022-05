Daredevil: una nuova serie in arrivo per Disney+, scelti gli sceneggiatori

Daredevil, dopo la cancellazione da parte di Netflix dopo tre stagioni, sembra tornerà con una nuova serie in fase di sviluppo per Disney+.

Il sito Variety ha infatti dichiarato che sono stati scelti gli sceneggiatori per il progetto, attualmente in fase di sviluppo.

A occuparsi della nuova serie dedicata alle avventure dell'avvocato Matt Murdock, ovvero l'eroico Daredevil, saranno Matt Corman e Chris Ord, coinvolti nel progetto per la piattaforma di streaming anche come produttori.

I due filmmaker, in precedenza, hanno co-creato Cover Affairs, con Piper Perabo e Christopher Gorham, e hanno lavorato ad altre serie come The Enemy Within, The Brave e Containment.

Marvel non ha ancora confermato la notizia, ma i fan stavano da tempo ipotizzando un ritorno di Daredevil dopo che Matt Murdock era apparso brevemente nel film Spider-Man: No Way Home e nella serie Hawkeye era stato coinvolto l'attore Vincent D'Onofrio, interprete di Wilson Fisk, il villain Kingpin.